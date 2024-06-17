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Швейцарія готується висилати біженців призовного віку? ЗМІ розповіли, що їх чекає

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Швейцарія готується висилати біженців призовного віку? ЗМІ розповіли, що їх чекає
У Швейцарії немає однозначної думки щодо майбутнього біженців
фото із відкритих джерел

Політичні сили у Швейцарії сперечаються, чи висилати українських чоловіків з країни

У Швейцарії розпочалася  жвава дискусія про те, чи не час допомогти Україні та позбавити всіх українських біженців-чоловіків призовного віку так званого статусу S – особливого міграційного статусу, який надає українцям ця країна. Про це пише swissinfo.ch.

У Швейцарії проживає приблизно 65 000 людей з України – переважно це жінки та діти. Статус S зараз мають трохи менше 12 тис. українських чоловіків віком від 18 до 60 років. Державний секретаріат з міграції інформує, що точно визначити, скільки з них справді підлягають призову, неможливо.

Швейцарія готується висилати біженців призовного віку? ЗМІ розповіли, що їх чекає фото 1

Та й політики різних поглядів ставляться до цього питання по-різному. Одні (праві партії) кажуть, що Швейцарія розмістила у себе «11 тисяч дезертирів», а тому їх треба вислати додому, нехай воюють. Інші (ліві партії) стверджують, що ця ідея – лицемірство, яке тим більше з правової точки зору є «нездійсненним».

Приміром, Паскаль Шмід із правої Швейцарської народної партії підтримує підхід, який застосовують до біженців призовного віку Польща та Литва. «Хто потребує захисту насправді? Жінки, діти та люди похилого віку. Але потенційні призовники  – це не біженці»,  – вважає він. Шмід сумнівається, що Швейцарія, надаючи притулок чоловікам, здатним проходити службу в армії, допомагає Україні: «Представники лівих партій вважають за краще одночасно постачати (Україні – «Главком») зброю і вкривати у себе потенційних призовників. Але ж хтось має керувати танками. Усе це неможливо назвати проявом істинної солідарності».

 Крістіан Вассерфаллен, представник правоцентристської партії лібералів FDP, вимагає навіть, щоб Швейцарія підписала з Україною угоду і отримала тим самим право висилати із країни чоловіків призовного віку та «допомагати Україні у вирішенні проблеми комплектування армії свіжими кадрами».

Проте інші політики рішуче відкидають цю ідею. «Я вважаю цю вимогу лицемірною та несумісною з гуманітарними традиціями Швейцарії», – каже представниця лівих соціал-демократів Селін Відмер. 

Водночас правоцентристські та лівоцентристські партії, які разом мають більшість у парламенті Швейцарії, останнім часом критикують систему такого тимчасового міграційного захисту, стверджуючи, що вона надто дорога і до того ж допускає зловживання.

Нещодавно ця більшість у парламенті також відхилила пропозицію щодо створення спеціального окремого пакетного бюджету з метою фінансування Збройних сил Швейцарії та відновлення України. Раніше ця більшість виступала проти реекспорту швейцарських озброєнь з третіх країн в Україну, мотивуючи такий крок нейтралітетом Швейцарії.

До слова, напередодні Глобального саміту миру, який відбувався у Швейцарії 15-16 червня, влада країни вирішила змінити правила надання тимчасового захисту громадянам України. Рада кантонів – верхня палата парламенту Швейцарії прийняла рішення, згідно з яким на статус тимчасового захисту S для українців зможуть претендувати лише вихідці з територій, що знаходяться під тимчасовим контролем Росії, або регіонів з активними бойовими діями.

Читайте також: Українцям у Швейцарії стає складніше отримати статус біженця

 

Теги: призов до армії мобілізація біженці притулок Швейцарія

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