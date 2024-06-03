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Депутат Крейденко: перевізники повинні мати право бронювати не менше 100% своїх працівників

Христина Жиренко
glavcom.ua
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Депутат Крейденко: перевізники повинні мати право бронювати не менше 100% своїх працівників

Нардеп пропонує надати транспортним компаніям право бронювати усіх своїх працівників

Зараз в Україні в умовах воєнного стану підприємтсва-перевізники можуть забронювати від мобілізації 50% своїх військовозобов’язаних працівників, крім того таке підприємство має бути визнано критичним для життєдіяльності держави.

Заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань транспорту та інфраструктури Володимир Крейденко не згоден із такими нормами бронювання.

За словами Крейденка, для економіки України, яка сьогодні стикається з безпрецедентними викликами, збереження робочої сили є критично важливим, особливо в секторі транспортування та логістики. Українські компанії-перевізники відіграють ключову роль у підтримці внутрішньої та зовнішньої торгівлі, а також у забезпеченні доставки гуманітарної допомоги та необхідних товарів.

«Враховуючи це, можливість бронювання мінімум 100% військовозобов'язаних працівників є не тільки стратегічною необхідністю, але й економічною необхідністю. Такий крок дозволить забезпечити стабільність у роботі компаній, підтримати ланцюжки поставок та зменшити економічні втрати, які можуть виникнути через відсутність кваліфікованих працівників», – зазначає нардеп.

Володимир Крейденко зауважує, що збереження кваліфікованих працівників дозволяє компаніям-перевізникам забезпечувати надійність і регулярність надання своїх послуг. Це, в свою чергу, сприяє збереженню довіри клієнтів та партнерів, що є життєво важливим для економічного виживання в умовах кризи.

Заступник голови парламентського Комітету транспорту та інфраструктури наголошує на тому, що наявність достатньої кількості працівників гарантує стабільність і неперервність роботи логістичних ланцюжків, що є особливо важливим для критичних секторів, таких як медицина, харчування та оборона.

«Тому, народним депутатам, урядовцям та бізнесу необхідно працювати разом, щоб знайти баланс між військовими потребами та економічною стабільністю. Забезпечення можливості бронювання не менше 100% військовозобов'язаних працівників є одним із шляхів досягнення цієї мети, що дозволить Україні зберегти свою економічну силу та просуватися вперед навіть у найскладніших умовах», – підсумовує Володимир Крейденко.

Теги: війна бізнес мобілізація

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