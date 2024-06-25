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Міноборони підтримало збільшення терміну оновлення даних для військовозобов'язаних

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Міноборони підтримало збільшення терміну оновлення даних для військовозобов'язаних
У Верховній Раді був зареєстрований законопроєкт за яким пропонується збільшити термін оновлення даних військовозобовʼязаних до 150 днів
фото з відкритих джерел

За словами нардепа Арʼєва, система ТЦК виявилась не готовою прийняти ту кількість громадян, які пішли оновлювати дані

Міністерство оборони підтримує збільшення терміну оновлення даних військовозобов'язаних з 60 до 150 днів. Якщо Верховна Рада проголосує, то дані можна буде оновити до 14 жовтня. Про це повідомив народний депутат Володимир Арʼєв.

«Міноборони підтримує мій з колегами законопроєкт про продовження на 90 днів терміну оновлення даних військовозобов’язаними», – написав він.

Міноборони підтримало збільшення терміну оновлення даних для військовозобов'язаних фото 1
фото: Facebook/Володимир Арʼєв

Нагадаємо, у Верховній Раді був зареєстрований законопроєкт за яким пропонується збільшити термін оновлення даних військовозобовʼязаних до 150 днів.

«Зараз система ТЦК виявилась не готовою прийняти ту кількість громадян, які пішли оновлювати дані. Оскільки, після оновлення даних в застосунку «Резерв+» і інформації про розшук, все одно потрібно йти до ТЦК. Це свідчить про те, що застосунок розроблявся дуже швидко й стислі терміни. Мало того, потім виявилось, що коди, які були використані для створення застосунку, були скопійовані зі шкільної програми», – уточнив народний депутат Володимир Арʼєв.

За словами Арʼєва, всі військовозобов'язані не встигнуть оновити дані в термін 60 днів. З цієї причини вони можуть отримати великі штрафи.

Відповідно до нового закону про мобілізацію, який набув чинності 18 травня, після оновлення облікових даних військовозобов'язаний за місцем проживання може отримати направлення на військово-лікарську комісію, яку необхідно буде пройти.

Як повідомлялося, військовозобов'язаних жінок штрафуватимуть на суму від 17 до 25,5 тис. грн за неоновлення своїх даних протягом 60 днів після набрання чинності законом про мобілізацію 18 травня.

До слова, термін оновлення даних військовозобов’язаними можуть продовжити за умови, якщо зробити це у 60-денний термін завадять збої або форс-мажори.

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Теги: Володимир Ар'єв депутат мобілізація ТЦК законопроєкт

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