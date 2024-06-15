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Сайт для пошуку вакансій в ЗСУ. Міноборони повідомило, скільки надійшло резюме за три дні

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Сайт для пошуку вакансій в ЗСУ. Міноборони повідомило, скільки надійшло резюме за три дні
В Україні запрацював сайт «Будь собою», де можна знайти вакансію в Силах оборони України
фото: Getty Images

Найбільше резюме отримали вакансії в сфері БпЛА та розвідці

У період з 11 по 14 червня у межах рекрутингової кампанії «Будь собою» Сили оборони отримали понад 2,4 тис. резюме від охочих служити в українській армії. Про це повідомляє Міністерство оборони України. 

Вказано, що за три дні через портал army.gov.ua у партнерстві з Lobby X Сили оборони отримали 2 420 резюме від охочих долучитися до армії. 

«За напрямками, найбільше резюме отримали вакансії в БпЛА (232 відгуки на 115 вакансій) та розвідці (208 відгуків на 54 вакансії)», – йдеться у повідомленні. Разом з тим, за цей час на порталі з'явилися 115 нових вакансій. Також було створено чотири нових підрозділи.

Нагадаємо, в Україні запрацював сайт «Будь собою», де можна знайти вакансію в Силах оборони України. У пошуку можна обрати війська та спеціальність. Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони.

Соціальна рекламна кампанія «Будь собою» від Міністерства оборони України спрямована на заохочення громадян долучитися до захисту своєї країни, підкреслюючи важливість індивідуального внеску кожного у зміцнення національної безпеки.

До слова, в Україні розпочали проєкт рекрутингу до Збройних сил. Кожен охочий зможе обрати певний підрозділ і почати служити на конкретній посаді. Також у Києві відкрився рекрутинговий центр до армії (фото).

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Теги: Міноборони мобілізація

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