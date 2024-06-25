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ЦНАПи почали видавати військово-обліковий документ з QR-кодом – Мінцифри

Катерина Іванова
glavcom.ua
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ЦНАПи почали видавати військово-обліковий документ з QR-кодом – Мінцифри
Документ має термін дії один рік з моменту формування
фото: thedigital.gov.ua

Тепер військовий квиток можна отримати без відвідування ТЦК

В Україні стало можливим оформити військово-обліковий документ з QR-кодом у ЦНАП всього за 15 хвилин. Про це повідомляє пресслужба Мінцифри.

«Від сьогодні українці після уточнення облікових даних у ЦНАПі зможуть отримати військово-обліковий документ із QR-кодом – за ним перевірятимуть дійсність документа», – йдеться у повідомленні.

За даними пресслужби, сервіс безоплатний, вся процедура триває до 15 хвилин. Документ має термін дії один рік з моменту формування. Його можна роздрукувати самостійно за допомогою застосунку «Резерв+» або звернутися до адміністратора ЦНАПу чи ТЦК. 

Електронний військово-обліковий документ сформується, якщо в Єдиному державному реєстрі призовників, військовозобов’язаних та резервістів наявна вся необхідна інформація про людину. Документ містить такі відомості:

  • персональні дані заявника;
  • окремий номер запису в Єдиному державному реєстрі призовників, військовозобов'язаних та резервістів (ЄДРПВР);
  • відомості ВЛК;
  • військове звання і військову спеціальність;
  • відомості про військовий облік тощо.

Перевіряється документ завдяки QR-коду. Якщо дані не відповідають тим, що містяться в реєстрі, військово-обліковий документ вважається недійсним. 

Нагадаємо, витяг про оновлення даних, який видають в ЦНАПах і код з ТЦК є рівнозначними документами. Про це заявила директорка департаменту надання адміністративних послуг КМДА Наталія Шамрай в інтерв’ю «РБК-Україна».

До слова, військовозобов'язані у Києві можуть оновити облікові дані через центри надання адмінпослуг. У столиці до системи обліку підключено 300 адміністраторів ЦНАПів. За словами директорки департаменту ЦНАП у Києві Наталії Шамрай, центри надання адмінпослуг підключені до відповідної системи. Військовозобов'язані для уточнення військово-облікових даних повинні мати при собі документи, які посвідчують особу, військовий квиток або приписне посвідчення.

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Теги: українці мобілізація квиток військовозобов'язаний ТЦК

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