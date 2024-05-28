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Чи варто забирати телефони у затриманих військовозобов'язаних? У соцмережі вирує суперечка

Ірина Міллер
glavcom.ua
Чи варто забирати телефони у затриманих військовозобов'язаних? У соцмережі вирує суперечка
Військовозобов'язані стоять у черзі біля ТЦК у Києві, 21 травня 2024 року
фото Ян Доброносов/Facebook

За словами історика, мережа тік-ток переповнена мегатонами відео, яке українські «блогери» знімають фактично для росіян

Місця тимчасового скупчення мобілізованих українців мають триматися у секреті, щоб ворог не міг використати цю інформацію з метою нанесення чергового терористичного ракетного удару. Таку думку на своїй сторінці у Facebook висловив український журналіст, письменник та історик Вахтанг Кіпіані.

«Скажіть, а ви точно впевнені, що місця тимчасового скупчення мобілізованих мають бути відомі всім? Де гарантія, що той, кому дадуть можливість «додому подзвонити», не скине «точку» у соцмережу чи месенджер, бо переляканий, ідіот або, яка дивина, працює на росіян? Ви точно впевнені, що той, хто понад два роки ухилявся чи наслухався «адвокатів» і стахівих (Остап Стахів – «Главком») не почне стрімити з ТЦК чи тимчасового пункту перебування військовослужбовців або робити приховані записи, розкриваючи обличчя і прізвища військовослужбовців на радість російським телеграм-каналам на кшталт «Военные преступники»?», – написав Кіпіані.

За словами історика, мережа тік-ток переповнена мегатонами відео, яке українські «блогери» знімають фактично для росіян. «Один з їхніх каналів так і підписує кожне відео «мониторим украинский тик-ток», – зазначив Кіпіані.

Він зауважив, що на багатьох військових об'єктах заборонено користуватися телефоном. Ще на під'їзді до таких об'єктів необхідно вмикати режим «у літаку» і користуватися лише армійським Старлінком, бо це безпека і життя десятків, а іноді й сотень людей. «Є програми, які показують скупчення працюючих телефонів. Система аналізує – умовно, тиждень тому там не було сигналу, зараз світяться 80 пристроїв. Тут не треба й думати – треба наносити ракетний удар. Не помилишся. Ми це робимо. Але і ворог робить так само»., – додав Кіпіані. 

Думки читачів сторінки Кіпіані розділилися. Одні погоджуються з думкою автора, інші вказують на те, що адреси ТЦК всім давно відомі і позначені на Google-мапах. Також деякі дописувачі пишуть про випадки, коли у військовозобов'язаного відбирали телефон без можливості повідомити рідним про своє місцезнаходження, а чоловік, наприклад, мав у цей час забрати дитину із садочка. 

Чи варто забирати телефони у затриманих військовозобов'язаних? У соцмережі вирує суперечка фото 1
фото скріншот коментарів під дописом Вахтанга Кіпіані
Чи варто забирати телефони у затриманих військовозобов'язаних? У соцмережі вирує суперечка фото 2
фото скріншот коментарів під дописом Вахтанга Кіпіані
Чи варто забирати телефони у затриманих військовозобов'язаних? У соцмережі вирує суперечка фото 3
фото скріншот коментарів під дописом Вахтанга Кіпіані
Чи варто забирати телефони у затриманих військовозобов'язаних? У соцмережі вирує суперечка фото 4
фото скріншот коментарів під дописом Вахтанга Кіпіані
Чи варто забирати телефони у затриманих військовозобов'язаних? У соцмережі вирує суперечка фото 5
фото скріншот коментарів під дописом Вахтанга Кіпіані
Чи варто забирати телефони у затриманих військовозобов'язаних? У соцмережі вирує суперечка фото 6
фото скріншот коментарів під дописом Вахтанга Кіпіані
Чи варто забирати телефони у затриманих військовозобов'язаних? У соцмережі вирує суперечка фото 7
фото скріншот коментарів під дописом Вахтанга Кіпіані
Чи варто забирати телефони у затриманих військовозобов'язаних? У соцмережі вирує суперечка фото 8
фото скріншот коментарів під дописом Вахтанга Кіпіані

Нагадаємо, учора, 27 травня, головна редакторка «Української правди» Мусаєва заявила, що співробітники ТЦК Білгород-Дністровського добу «утримували» редактора Дєнкова. Він запевнив, що тепер з ним «все гаразд». Дєнков повернувся в інфопростір після доби без зв’язку та заявив про мобілізацію. «Ми порозумілись з Білгород-Дністровським ТЦК і я незабаром долучусь до підрозділу, до якого хотів ще до цього інциденту. Незабаром розповім. Це кращий для мене варіант», – написав він. За інформацією редакції «Української правди», Дєнкова «затримали, забрали телефон і всі засоби зв’язку», він близько доби не виходив на зв’язок.

Нагадаємо, Київський районний суд Одеси обрав запобіжний захід посадовцю Приморського районного ТЦК та СП, який заробив на тому, що допоміг 138 чоловікам уникнути мобілізації. 

Раніше працівники Державного бюро розслідувань викрили схему ухилення від мобілізації, яку організував керівник одного з районних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки Запоріжжя. 

До слова, Чернігівський драмтеатр припиняє роботу через мобілізаціює Територіальний центр комплектування та соціальної підтримки викликав 34 працівників Чернігівського драмтеатру, зокрема акторів та технічний персонал. П

Читайте також: Оновлення даних в ТЦК: нардеп пропонує продовжити терміни
Теги: мобілізація безпека ворог ТЦК

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