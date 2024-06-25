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Касандру звали Мар’яна. Як міняють генералів в Україні

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Оксана Копійка glavcom.ua
Касандру звали Мар’яна. Як міняють генералів в Україні
Командувач Об’єднаних сил: генерала Содоля замінив генерал Гнатов
колаж: glavcom.ua

Що відомо про генерала Гнатова, який замінив «ненависного» Содоля

Увечері 24 червня у своєму зверненні президент Володимир Зеленський повідомив про рішення замінити командувача Об'єднаних сил ЗСУ – замість генерала Юрія Содоля він призначив бригадного генерала Андрія Гнатова. Це дуже важливе рішення, адже відповідно до посади, командувачу Об'єднаних сил підпорядковані всі війська на лінії зіткнення, від півночі Харківщини до півдня Запорізької області.

Відставка Содоля не була «технічною», їй передувала інформаційна хвиля критики, на гребені якої першими і найпомітнішими були заяви депутатки Мар’яни Безуглої. В «активі» інформдіяльності цієї політикині, заступниці голови парламентського Комітету з питань безпеки, оборони та розвідки, вже є одна гучна відставка: саме експресивні дописи Безуглої у соцмережах передували зміщенню Валерія Залужного з посади головнокомандувача ЗСУ у лютому 2024 року.

З огляду на все це у Генеральному штабі, за даними джерел «Главкома», передбачали відставку Содоля, але довідалися про рішення президента за кілька годин до того, як був підписаний указ.

В указі президента не вказано причини відставки командувача Об’єднаних сил, проте, судячи з повідомлень військових у соцмережах, які почали з’являтися за дивним збігом обставин саме в останні дні, Содоля звинувачують у «безглуздому нехтуванні життям воїнів».

Що відомо про нового командувача Об’єднаних сил і чи дійсно генерал Содоль є «м’ясником», як його називає Безугла? Урешті, чи можна ухвалювати кадрові рішення у командуванні ЗСУ через відверту комунікацію із військовими та суспільством, без застосування інформаційних «пристрілок», як це було у випадку з відставками Залужного і Содоля?

У чому звинувачують Содоля

На самому початку українсько-російської війни, у 2014 році, Юрій Содоль мав хорошу репутацію як командир тепер уже легендарної 25-ї окремої повітряно-десантної бригади. Його бригада билася за Рубіжне та обороняла Донецький аеропорт, а у 2015 році була задіяна для прикриття флангів, коли наші бойові частини виходили з Дебальцевого. Відтак Содоль став першим заступником командувача Десантно-штурмовими військами, а з березня 2018-го був призначений командувачем Морської піхоти ВМС та отримав звання генерала.

Генерал Юрій Содоль більше ніж місяць був об’єктом атак депутатки Безуглої
Генерал Юрій Содоль більше ніж місяць був об’єктом атак депутатки Безуглої
фото: armyinform.com.ua

Перед початком великої війни Юрій Содоль командував угрупованням військ на Донбасі, штаб якого розташовувався в Маріуполі. Ранок 24 лютого 2022 року Содоль зустрів у цьому місті, проте, як свідчать командири полку «Азов», того ж чи наступного дня генерал залишив місто. Так сталося, що обороною Маріуполя став керувати на той момент капітан Денис Прокопенко (Редіс), командир полку Національної гвардії «Азов».

Далі у генерала Содоля була оборона Волновахи, де не вдалося стримати прорив ворога, і 12 березня місто опинилося під окупацією. 

Водночас саме на початку великої війни, 28 лютого 2022 року, президент Зеленський удостоїв генерала Содоля найвищої нагороди країни – звання Героя України. 

У 2023 році Юрій Содоль керував оперативно-тактичним угрупованням «Донецьк» та обороною Вугледара – міста, що стало одним із важливих вузлів оборони на півдні Донеччини.  У лютому 2024-го, коли відбулися великі зміни у командуванні ЗСУ, був призначений командувачем Об'єднаних сил. 

Військові не критикують своїх командирів та вище командування, такий закон та професійна етика. Невдоволення військових методами роботи генерала Содоля раз по раз виходило в публічний простір через осіб цивільних, зокрема, у блогах та Ютуб-каналах відомих журналістів, якимсь чином поінформованих про ситуацію на фронті. 

Від початку травня 2024 року зі шквалом критики виступила у соцмережах депутатка Безугла: вона звинувачує Содоля та інших генералів у тому, що було допущено прорив ворога на ділянці кордону на півночі Харківщини. Саме тоді Безугла назвала Содоля «м’ясником» і злочинцем і продовжила масовані інформатаки. Ґрунт було створено.

А вже 22 червня слово взяли військові. Начальник штабу бригади «Азов» (зауважимо, що це бригада Національної гвардії, а не ЗСУ) Богдан Кротевич повідомив, що подав заяву до Державного бюро розслідувань із закликом провести розслідування щодо бойового генерала. Коротевич не назвав прізвище, проте заявив, що той «убив більше українських військових, ніж будь-який російський генерал». За словами Кротевича, «99% військових його ненавидять за те, що він робить». 

«Ця людина починає розслідування проти командирів, які наступають і не втрачають позиції», – написав «азовець».

Кротевич запевнив, що вдатися до розголосу його змусило розуміння, що це єдиний спосіб змінити ситуацію, і наголосив, що подати заяву в ДБР є його особистим рішенням.

«Мені пох*, чи почнуть розслідування проти мене, і мені пох*, чи посадять мене в тюрму. Мені не пох*, що судять комбатів та комбригів за втрату спостережного поста, але не судять генерала за втрату областей та десятків міст і втрату тисяч солдатів», – написав він.

Через день після допису Коротевича президент оголосив про відставку генерала Содоля.

Провісниця долі генералів

«Главком» порахував, що від середини травня Мар’яна Безугла написала 12 постів на сторінці Фейсбук, в яких різко критично згадувала саме Юрія Содоля. Це при тому, що до цього часу цей генерал нечасто привертав увагу депутатки.

Впадає в око глибока поінформованість Безуглої і про справи на фронті, і про позаслужбові аспекти життя об’єктів її атак. 

Наприклад, Безугла оприлюднила фото генерала в одеському ресторані з чаркою у руках. Секретар комітету Верховної Ради, в якому працює Безугла, Роман Костенко в інтерв’ю розкрив те, що лишилося за кадром: «Маю інформацію, що у генерала Содоля син випускався з військової академії. Я так розумію, що він взяв відпустку у головнокомандувача, поїхавши на випуск до сина, який отримав перше офіцерське звання – лейтенант. Це Одеська академія сухопутних військ.... Логічно можна уявити, бо сам випускався з академії, знаю, як цей випуск відбувається, коли збираються батьки і всі інші. Тому я це допускаю».

У своїх дописах Безугла не цурається ярликів та прямих звинувачень, які за інших обставин цілком могли б стати підставою для судового позову. Так, того ж Содоля вона неодноразово називала злочинцем, а в одному з останніх дописів навіть звинуватила у співпраці з ворогом. «Черговий злочин керівника східним фронтом генерала Содоля: прорив на Торецьк. Зараз ми втратили позиції, які були з 2014 року. Розвідка попереджала. За добу до можливого прориву Содоль знімає з місця бригаду і заводить підрозділ, який вже зазнав втрат і має знижену боєздатність. Підготовлених фортифікацій знову немає!... Видається так, що генерал Содоль не просто проявляє злочинну недбалість, а й умисел, працює на ворога», – написала Безугла.

Щоразу як Безугла планомірно критикує когось із військового керівництва, його невдовзі знімають з посади

Зауважмо, що такі заяви Безуглої не викликають жодної реакції керівництва Верховної Ради, колег-депутатів. Але, схоже, викликають реакцію Банкової: щоразу як депутатка планомірно критикує когось із військового керівництва, його невдовзі таки знімають з посади.

Примітно, що критика Сирського, який за інформаційної «підтримки» Безуглої, змінив Залужного п’ять місяців тому, також вже звучить з пабліків депутатки.

Морпіх змінив морпіха. Що відомо про Андрія Гнатова

2022 рік, президент Зеленський на Херсонщині зустрівся з військовими, зокрема, і з бригадним генералом Гнатовим
2022 рік, президент Зеленський на Херсонщині зустрівся з військовими, зокрема, і з бригадним генералом Гнатовим
фото: president.gov.ua

Бригадний генерал Андрій Гнатов належить до молодої генерації командирів, він зовсім позбавлений гарту радянської армії і шанований підлеглими. Гнатов – зовсім немедійна фігура, один з тих українських генералів, детальний життєпис яких годі відшукати в інтернеті. 

Відомо, що у 2001 році він закінчив Харківський інститут танкових військ, тривалий час служив у Криму в морській піхоті. Після окупації півострова Росією у 2014 році разом з іншими військовими, які не зрадили присягу, перебрався на підконтрольну територію України. У Миколаєві на базі військових частин, виведених з окупованого Криму (36-ї бригади берегової оборони, 1-го та 501-го батальйонів морської піхоти), було сформовано 36-ту окрему бригаду морської піхоти, яку очолив полковник Дмитро Делятицький, відомий своєю позицією спротиву росіянам у перші тижні окупації півострова. Спершу Гнатов був начальником штабу цієї бригади, а з 2018 по 2021 рік – комбригом.

Навесні 2022-го Гнатов став начальником штабу і заступником командувача військ оперативного командування «Південь» і перебрав керівництво обороною Миколаєва після генерала Дмитра Марченка. Нагадаємо, опальний генерал Дмитро Марченко узяв на себе командування обороною міста у перші дні війни, фактично під його керівництвом вдалося уникнути окупації.

У червні 2022-го за оборону півдня Андрій Гнатов отримав Хрест бойових заслуг та звання бригадного генерала. Пізніше того ж року був одним з командирів, які керували звільненням правобережжя Херсонщини.

Навесні 2023-го був серед генералів, які формували оборону Бахмута. Нагадаємо, що місто входило у зону відповідальності угруповання військ «Хортиця», яким командував на той час очільник Сухопутних військ, а нині головком ЗСУ Олександр Сирський.

Оксана Копійка, для «Главкома»

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Теги: Україна Андрій Гнатов Володимир Зеленський відставка Олександр Сирський Генштаб

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