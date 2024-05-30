Міноборони назвало умову, за якої продовжить термін оновлення даних

Міноборони вважає, що розтягувати процес оновлення даних не варто, адже ЗСУ потребують посилення вже зараз

Збільшення термінів оновлення даних військовозобов’язаними можливе лише за умови збоїв або форс-мажорів

Термін оновлення даних військовозобов’язаними можуть продовжити за умови, якщо зробити це у 60-денний термін завадять збої або форс-мажори. Про це заявив речник Міністерства оборони України Дмитро Лазуткін в етері телемарафону.

«Якісь можливо атаки на сервери, хоча в нас добре попрацювали з кіберзахистом, але якісь форс-мажорні обставини можуть внести свої корективи. Тоді варто буде дійсно збільшити цей термін. Але, водночас, ми бачимо, що і Саміт миру планується, і зброю нам надають. Відповідно, якщо у нас буде нормальний запланований темп по мобілізації, то ми будемо сильними і зможемо говорити вже про мир на наших умовах», – зазначив речник.

Лазуткін вважає, що розтягувати процес оновлення даних на 90 днів без необхідності не варто, адже українському війську потрібно посилення «тут і зараз».

«Якщо подивитися, то 150 днів на оновлення – це 5 місяців, плюс час на підготовку. Тобто, люди, які будуть мобілізовані і можуть допомогти фронту, з’являться поблизу лінії фронту десь перед Новим роком», – пояснив він.

Речник Міноборони зауважив, що якщо буде зберігатися нинішній темп, то понад шість мільйонів військовозобов’язаних зможуть оновити свої дані за 60 днів. Він переконаний, що ця кількість може збільшитися, зважаючи на те, що введені електронні черги в ТЦК і ЦНАП, що також оптимізує процес, а застосунок «Резерв+» працює без збою.

Нагадаємо, у Верховній Раді буде зареєстрований законопроєкт за яким пропонується збільшити термін оновлення даних військовозобовʼязаних до 150 днів. «Зараз система ТЦК виявилась не готовою прийняти ту кількість громадян, які пішли оновлювати дані. Оскільки, після оновлення даних в застосунку «Резерв+» і інформації про розшук, все одно потрібно йти до ТЦК. Це свідчить про те, що застосунок розроблявся дуже швидко й стислі терміни. Мало того, потім виявилось, що коди, які були використані для створення застосунку, були скопійовані зі шкільної програми», – уточнив народний депутат Володимир Арʼєв.

За словами Арʼєва, всі військовозобов'язані не встигнуть оновити дані в термін 60 днів. З цієї причини вони можуть отримати великі штрафи.

Відповідно до нового закону про мобілізацію, який набув чинності 18 травня, після оновлення облікових даних військовозобов'язаний за місцем проживання може отримати направлення на військово-лікарську комісію, яку необхідно буде пройти.