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Мобілізований волинянин кілька разів повертався з полігону додому: як його покарали

Надія Карбунар
glavcom.ua
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Мобілізований волинянин кілька разів повертався з полігону додому: як його покарали
Чоловік отримував повістки та вирушав на полігон, а звідти повертався додому
фото з відкритих джерел

На суді чоловік провину визнав та пояснив мотиви своїх дій

У Волинській області до трьох років позбавлення волі засудили чоловіка, який ухилився від мобілізації. Про це йдеться у вироку Камінь-Каширського районного суду Волинської області.

За даними суду, військово-лікарська комісія визнала чоловіка придатним до мобілізації, проте у серпні 2023 року він ухилився від військової служби.

На суді чоловік провину визнав та пояснив мотиви своїх дій. У 2022 році, коли він був вже направлений і прибув на полігон, то відповідні посадові особи повідомили йому, що він може повертатися додому, адже не придатний до служби, тож він думав, що знову буде аналогічна ситуація. У жовтні, листопаді, грудні 2022 року йому вручали повістки про виклик до РТЦК та СП, та коли він приходив, то цілий день перебував в РТЦК, після чого його знову і знову відпускали. Крім того, у 2022 році через кожних десять днів його доправляли на полігони, однак повертали назад як такого, який не придатний до служби, та повідомляли, що він може бути вільний. Чоловік нарікав, що ВЛК він проходив лише за день, чого недостатньо. У серпні 2023 року він вирішив ухилитися від військової служби.

Вирок суду
Вирок суду

Суд проаналізував матеріали справи та визнав чоловіка винним за статтею 336 Кримінального кодексу України. Чоловіка засудили до 3 років позбавлення волі.

Нагадаємо, на Полтавщині суд визнав ухилянтом сімейного лікаря. 

Як повідомляв «Главком», на Полтавщині суд визнав винним батька сімох неповнолітніх дітей в ухиленні від призову на військову службу під час мобілізації і призначив покарання у вигляді трьох років позбавлення волі, яке замінив на два роки іспитового терміну. Обвинувачений зазначив: офіційно не записаний як батько дітей тому що, шлюб з дружиною не реєстрували. Усі діти носять прізвище матері. Чоловік визнав, що не реєстрував шлюб, бо це вплинуло би на соціальні виплати на дітей.

Крім цього, на Сумщині представник релігійної організації «Свідки Єгови» одержав три роки позбавлення волі за ухилення від призову на військову службу під час мобілізації. 

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Теги: суд іноземці мобілізація аліменти чоловік влада Свідки Єгови фронт батько

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