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Лісовий пояснив, чому треба писати «Росія» з великої літери в наказі

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Лісовий пояснив, чому треба писати «Росія» з великої літери в наказі
фото з відкритих джерел

Оксен Лісовий: «Правопис «рф» з великої літери – помилка, але вимога нормопроєктування»

Міністр Оксен Лісовий пояснив, чому Міністерство освіти та науки випустило наказ про написання назви Росії з великої літери у документі, який стосується освіти українських дітей за кордоном. Про це Лісовий повідомив у Fаcebook.

«Що таке росія і хто такі росіяни мені добре відомо з досвіду моєї сімʼї, власного досвіду та досвіду моїх побратимів. Буквально з нуля. Правопис «рф» з великої літери – помилка, але вимога нормопроєктування. Без такого виправлення Мінʼюст не зареєстрував би наш наказ, що визначає особливості навчання українських школярів, які нині перебувають за кордоном», – пояснив міністр.

У відповідному наказі МОН йдеться про те, що в іншому документі назву РФ потрібно змінити відповідно до норм українського правопису, тобто писати з великої літери.

Йдеться про наказ МОН про нову програму для школярів, які навчаються за кордоном.

Водночас у коментарях до допису Оксена Лісового користувачка Ярина Бицька запитала, чи можна, щоб діти писали назву країни-терориста з малої букви. Міністр освіти відповів, що «тільки за».

Як повідомлялося, міністр освіти і науки України Оксен Лісовий видав наказ (№1060 від 31.08.2023) про написання найменування держави-агресора «Російська Федерація» з великих літер. Він наказав виправити цю фразу, якщо в документах вона написана з маленької літери.

Нагадаємо, що з початку російського вторгнення в Україну 24 лютого 2022 року українські ЗМІ та державні структури практикують написання «путін», «москва», «кремль» «росія» та «російська федерація» з маленької літери на знак зневаги.

Теги: росія міністр наказ навчання росіяни Оксен Лісовий мова правопис освіта

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