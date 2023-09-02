Друга вища освіта чоловіків під час війни: доцільність визначатиме Міносвіти

Влада розпочала боротьбу з ухилянтами

Українська влада впритул взялася за перевірки чоловічої частини населення, які з окремих причин мають відстрочку від призову або взагалі йому не підлягають. Зокрема, розглядається питання доцільності отримання чоловіками призовного віку другої або третьої вищої освіти. Цим наразі займається Міністерство освіти і науки. Про це розповів в ефірі Українського Радіо секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов.

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«Те, що стосується отримання другої, третьої освіти, то це ближче до питань морального порядку. Міністерство освіти зараз буде розглядати це питання, проводитимуть аналіз, адже так сталося, що переважно чоловіки з певним життєвим досвідом – 40-50 років вирішили отримувати другу-третю освіту. Цим питанням, чому так відбувається, буде зараз займатися міністерство», – зазначив Данілов.

Секретар РНБО додав, що кількість тих, хто хоче здобути освіту, збільшилась в рази з початку повномасштабної війни: «Якщо ви можете служити в армії, придатні, то зачекає навчання чи ні, буде вирішувати відповідне міністерство».

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Нагадаємо, представник президента у Верховній Раді, член парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський пропонує скасувати відстрочку для мобілізації для тих, хто вдруге здобуває вищу освіту.