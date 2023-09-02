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Друга вища освіта чоловіків під час війни: доцільність визначатиме Міносвіти

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Друга вища освіта чоловіків під час війни: доцільність визначатиме Міносвіти
Під час війни багато чоловіків вирішили отримувати другу-третю освіту
фото з відкритих джерел

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Українська влада впритул взялася за перевірки чоловічої частини населення, які з окремих причин мають відстрочку від призову або взагалі йому не підлягають. Зокрема, розглядається питання доцільності отримання чоловіками призовного віку другої або третьої вищої освіти. Цим наразі займається Міністерство освіти і науки. Про це розповів в ефірі Українського Радіо секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов.

«Те, що стосується отримання другої, третьої освіти, то це ближче до питань морального порядку. Міністерство освіти зараз буде розглядати це питання, проводитимуть аналіз, адже так сталося, що переважно чоловіки з певним життєвим досвідом – 40-50 років вирішили отримувати другу-третю освіту. Цим питанням, чому так відбувається, буде зараз займатися міністерство», – зазначив Данілов. 

Секретар РНБО додав, що кількість тих, хто хоче здобути освіту, збільшилась в рази з початку повномасштабної війни: «Якщо ви можете служити в армії, придатні, то зачекає навчання чи ні, буде вирішувати відповідне міністерство».

Нагадаємо, представник президента у Верховній Раді, член парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський пропонує скасувати відстрочку для мобілізації для тих, хто вдруге здобуває вищу освіту

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Теги: Міністерство освіти і науки освіта студенти Олексій Данілов ухилянти

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