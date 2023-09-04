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У Києві знову надійшло повідомленні про «замінування» шкіл та коледжів

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
У Києві знову надійшло повідомленні про «замінування» шкіл та коледжів
Щодо евакуації дітей та вчителів з приміщень, рішення буде прийматися додатково адміністрацією навчальних закладів
фото: glavcom.ua

Працівники поліції та підрозділи ДСНС вживають необхідних заходів.\

Сьогодні, 4 вересня, Київська поліція отримала повідомлення про нібито «замінування» усіх середніх шкіл та коледжів столиці. Про це повідомляє пресслужба Київська міська військова адміністрація.

Працівники поліції та підрозділи ДСНС вживають необхідних заходів.

Рішення щодо евакуації дітей та вчителів з приміщень буде приймати додатково адміністрація навчальних закладів та поліція.

Нагадаємо, 1 вересня також було повідомлення про замінування усіх шкіл. Після ретельної перевірки ця інформація не підтвердилася.

Як раніше повідомлялося, із 1 вересня 2023 року укриття, облаштовані у школах Києва, будуть працювати цілодобово. Водночас під час занять пріоритет у розміщенні в них під час повітряної тривоги надаватимуть саме дітям. Також відомо, що у Києві батьки 240 тис. школярів погодились на навчання своїх дітей офлайн у навчальних закладах. Ця цифра в 2,5 рази більше, ніж 2022-го. Торік лише 94 тис. батьків вирішили відправити дітей до шкіл.

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Теги: Київ школа укриття замінування навчання поліція евакуація

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