У Києві знову надійшло повідомленні про «замінування» шкіл та коледжів

Працівники поліції та підрозділи ДСНС вживають необхідних заходів.\

Сьогодні, 4 вересня, Київська поліція отримала повідомлення про нібито «замінування» усіх середніх шкіл та коледжів столиці. Про це повідомляє пресслужба Київська міська військова адміністрація.

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Працівники поліції та підрозділи ДСНС вживають необхідних заходів.

Рішення щодо евакуації дітей та вчителів з приміщень буде приймати додатково адміністрація навчальних закладів та поліція.

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Нагадаємо, 1 вересня також було повідомлення про замінування усіх шкіл. Після ретельної перевірки ця інформація не підтвердилася.

Як раніше повідомлялося, із 1 вересня 2023 року укриття, облаштовані у школах Києва, будуть працювати цілодобово. Водночас під час занять пріоритет у розміщенні в них під час повітряної тривоги надаватимуть саме дітям. Також відомо, що у Києві батьки 240 тис. школярів погодились на навчання своїх дітей офлайн у навчальних закладах. Ця цифра в 2,5 рази більше, ніж 2022-го. Торік лише 94 тис. батьків вирішили відправити дітей до шкіл.

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