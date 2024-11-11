Monobank випустив корм для котів

Одна гривня з кожної проданої пачки перераховується до фонду UAnimals

Monobank запустив виробництво корму для котів під власним брендом. Про це повідомив співзасновник банку Олег Гороховський.

«Цей день настав! Monobank зробив свій власний корм для котів!», – зазначив Гороховський.

Він додав, що корм попередньо тестувався на котах.

Monobank часто використовує образ кота у своїй рекламній продукції. Поки що корм для котів від Monobank буде продаватися тільки в мережі супермаркетів Аврора. Ціна – 14 грн за упаковку. Корм представлений двома смаками – риба та курка.

Зазначається, що одна гривня з кожної проданої пачки перераховується до фонду UAnimals, який з початком повномасштабної війни займається порятунком тварин із зон бойових дій.

Нагадаємо, у додатку Monobank з'явилася нова функція «Групові витрати». За допомогою неї можна розділити чек між кількома людьми. Зазначається, що для того, щоб скористатися послугою, потрібно натиснути «Переказати на картку», далі – «Групові витрати». Також можна раз на добу відправити нагадування від Monobank усім, хто ще не повернув гроші.

У жовтні Мonobank презентував власний маркетплейс, який називається market by mono.

А у серпні Monobank зазнав масштабної DDoS-атаки. За 3 год банк отримав близько мільярда запитів.