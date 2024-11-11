Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Monobank випустив корм для котів

Ірина Бура
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Monobank випустив корм для котів
фото: Олег Гороховський

Одна гривня з кожної проданої пачки перераховується до фонду UAnimals

Monobank запустив виробництво корму для котів під власним брендом. Про це повідомив співзасновник банку Олег Гороховський.

«Цей день настав! Monobank зробив свій власний корм для котів!», – зазначив Гороховський.

Він додав, що корм попередньо тестувався на котах.

Monobank часто використовує образ кота у своїй рекламній продукції. Поки що корм для котів від Monobank буде продаватися тільки в мережі супермаркетів Аврора. Ціна – 14 грн за упаковку. Корм представлений двома смаками – риба та курка.

Зазначається, що одна гривня з кожної проданої пачки перераховується до фонду UAnimals, який з початком повномасштабної війни займається порятунком тварин із зон бойових дій.

Нагадаємо, у додатку Monobank з'явилася нова функція «Групові витрати». За допомогою неї можна розділити чек між кількома людьми. Зазначається, що для того, щоб скористатися послугою, потрібно натиснути «Переказати на картку», далі – «Групові витрати». Також можна раз на добу відправити нагадування від Monobank усім, хто ще не повернув гроші.

У жовтні Мonobank презентував власний маркетплейс, який називається market by mono. 

А у серпні Monobank зазнав масштабної DDoS-атаки. За 3 год банк отримав близько мільярда запитів.

Читайте також:

Теги: ринок гривня тварини

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Джейн Сюе відправила свого собаку, якого вона назвала ОК, «на роботу» у середині вересня у собаче кафе
У Китаї домашні тварини «ходять на роботу» у спеціальні кафе: деталі популярного тренду
15 жовтня, 20:28
Польща хоче змінити підходи до працевшлаштування мігрантів
Доступ до ринку праці у Польщі: що може незабаром змінитись для українців
16 жовтня, 12:58
Рютте додає, що стандартизація допоможе в ситуації, коли країнам НАТО доведеться дійсно вступити у війну
НАТО планує запровадити спільні стандарти артилерійських боєприпасів
16 жовтня, 21:37
На пляжі Іспанії помічено величезного кальмара завдовжки 10 метрів
У Іспанії на пляжі помічено кальмара-гіганта (фото)
18 жовтня, 23:30
«Барселона» перемогла «Реал»
«Барселона» на виїзді розгромила мадридський «Реал» з Луніним у воротах
27 жовтня, 00:15
У Німеччині вважають, що необхідно розглянути можливість введення нової моделі підтримки для українських переселенців
Німеччина планує запровадити окремий статус для українських біженців
23 жовтня, 15:39
Україна має активно вести перемовини щодо відстрочки у сплаті європейського вуглецевого податку – EBA
Україна має добитися відстрочки у сплаті європейського екологічного мита – EBA
27 жовтня, 12:43
Олена пішла до війська у 19 років
На Донеччині воює 21-річна командирка на псевдо Сантехнік
3 листопада, 21:05
Українська металургія потребує рівних умов для конкуренції на ринку ЄС – Метінвест
Італійські виробники сталевої продукції купують дешевий напівфабрикат в Росії
Вчора, 14:16

Суспільство

Monobank випустив корм для котів
Monobank випустив корм для котів
Україна отримала доступ до нових супутникових знімків SAR: яку перевагу матимуть ЗСУ
Україна отримала доступ до нових супутникових знімків SAR: яку перевагу матимуть ЗСУ
Коли росіяни почнуть штурми на Запорізькому напрямку: деталі від Сил оборони
Коли росіяни почнуть штурми на Запорізькому напрямку: деталі від Сил оборони
Онлайн-відстрочка: скільки українців скористалися послугою у «Резерв+»
Онлайн-відстрочка: скільки українців скористалися послугою у «Резерв+»
У Миколаєві оголошено жалобу за жертвами нічної атаки РФ
У Миколаєві оголошено жалобу за жертвами нічної атаки РФ
Захисник Маріуполя отримав квартиру від проєкту «Серце Азовсталі»
Захисник Маріуполя отримав квартиру від проєкту «Серце Азовсталі»

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
99K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 11 листопада: ситуація на фронті
36K
Карта повітряних тривог України онлайн 11 листопада 2024
35K
«Лавочка закриється». Фахівець зі зв'язку та РЕБ попередив українських виробників дронів про нові виклики на території РФ
21K
Судді та прокурори... Суд арештував понад 1,5 тис. «інвалідних» справ Крупи
9253
Заступницю очільника Львівської обласної МСЕК викрито на неправдивому декларуванні
5520
В Україні запроваджено аварійні відключення світла (оновлено)

Новини

12 листопада: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
Сьогодні, 00:24
Путін наказав повернути Курську область до інавгурації Трампа – Telegraph
Сьогодні, 00:21
Окупанти вдарили ракетами по двох районах Харкова (оновлено)
Вчора, 23:11
НАЗК взялося перевіряти статки родини двох нардепів
Вчора, 18:12
Завтра у ексголови «Нафтогазу» Коболєва спливають термін дії арешту та заборона виїзду з країни
Вчора, 12:11
У Києві та низці областей повітряна тривога тривала понад дві години
Вчора, 08:59

Прес-релізи

Соцопитування: більшість українців не підтримують підвищення податків і критикують політику влади
Соцопитування: більшість українців не підтримують підвищення податків і критикують політику влади
29 жовтня, 11:05
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua