Головна Світ Політика
search button user button menu button

НАТО планує запровадити спільні стандарти артилерійських боєприпасів

Ірина Міллер
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
НАТО планує запровадити спільні стандарти артилерійських боєприпасів
Рютте додає, що стандартизація допоможе в ситуації, коли країнам НАТО доведеться дійсно вступити у війну
фото з відкритих джерел

Країни-члениНАТО планують підписати лист про наміри щодо стандартизації артилерійських боєприпасів

Генеральний секретар Альянсу Марк Рютте, що НАТО планує запровадити спільні стандарти боєприпасів, прагнучи знизити витрати та покращити зручність використання снарядів на полі бою. Про це пише Reuters.

«Це нелегко, але дуже важливо», – сказав Рютте і додав, що оборонне виробництво необхідно й надалі збільшувати, щоб НАТО мало змогу стримувати і оборонятись.

Рютте додає, що стандартизація допоможе в ситуації, коли країнам НАТО доведеться дійсно вступити у війну.

Це питання порушуватиметься цього тижня на зустрічі міністрів оборони країн НАТО в Брюсселі. 

Хоча існує стандарт НАТО для артилерійських боєприпасів, його впровадження є добровільним, а недотримання фрагментує ринок і ускладнює потік поставок, оскільки 14 країн НАТО залишили за собою право уримуватися.

За словами військових експертів, різні 155-мм снаряди все ще можуть використовуватися в усіх гаубицях, але треба знати специфіку їх заряджання, інакше є ризик промахнутися повз ціль на 50 або 60 метрів.

До ініціативи Рютте приєдналися близько 10 членів Альянсу, зокрема, Велика Британія, Німеччина і США. 

Країни-члени Альянсу планують підписати у четвер лист про наміри щодо стандартизації артилерійських боєприпасів, — йдеться у публікації.

Нагадаємо, Генеральний секретар НАТО Марк Рютте закликав союзників ігнорувати ядерні погрози російського диктатора Володимира Путіна. Рютте додав, що Альянс сильний і може відповісти на будь-які загрози. 

Нагадаємо, 25 вересня російський диктатор Володимир Путін повідомив про проєкт оновленої ядерної доктрини країни, що включає розширення категорій держав та військових союзів, щодо яких проводиться ядерне стримування. Також глава держави заявив, що Росія залишає за собою право застосувати ядерну зброю у разі агресії проти РФ та Білорусі як учасника Союзної Держави.

До слова, Володимир Путін переглядає ядерну доктрину як попередження Заходу. «Чіткий сигнал» призначений союзникам України, насамперед США та Великій Британії. Видання нагадує, що вони мають намір дозволити Києву бити далекобійними ракетами свого виробництва вглиб Росії.

Втім, російський диктатор Володимир Путін тільки лякає Україну та світ ядерними погрозами. Він це робить для того, щоб стримати західні країни від допомоги ЗСУ. Про це повідомляють аналітики Інституту вивчення війни (ISW).

Читайте також:

Теги: Німеччина ринок Велика Британія Марк Рютте НАТО боєприпаси

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Марк Рютте прокомментировал разрешение Украины на использование дальнобойных ракет по РФ
Разрешение на удары вглубь РФ: генсек НАТО сделал новое заявление
10 жовтня, 21:39
Джо Байден відклав поїздку до Німеччини через ураган «Мілтон»
Байден відклав поїздку до Німеччини: реакція Берліна
8 жовтня, 20:46
Рютте заявив, що союзникам потрібна підтримка України
Рютте пояснив, чому обрав для першого візиту на посаді Україну
3 жовтня, 15:14
Київ може отримати членство в Альянсі в обмін на відмову від частини своїх територій?
НАТО в обмін на території?
2 жовтня, 13:33
Кейт Міддлтон розкритикували через відео про одужання
Кейт Міддлтон розкритикували через відео про одужання
2 жовтня, 00:45
Марк Рютте вступив на посаду генсека НАТО з 1 жовтня 2024 року
Що очікує Рютте на посаді генсека НАТО?
1 жовтня, 13:15
Марк Рютте став новим генсеком НАТО
Новий Генсек НАТО Марк Рютте: що відомо про нього та ставлення до України
1 жовтня, 07:40
За словами експерта, проблему заборгованостей на ринку електроенергії треба вирішувати однозначно і якнайшвидше, бо без цього нові проєкти енергетики розвиватися в країні не будуть
Нардеп пояснив, що стримує інвесторів будувати нові електростанції
25 вересня, 17:09
Зеленський подякував Шольцу за підтримку
Зеленський обговорив із Шольцом підготовку до другого Саміту миру
23 вересня, 21:49

Політика

РФ повинна виплатити репарації за нанесену шкоду українській культурі – Рада Європи
РФ повинна виплатити репарації за нанесену шкоду українській культурі – Рада Європи
Німецькі винищувачі перехопили літак РФ над Балтійським морем
Німецькі винищувачі перехопили літак РФ над Балтійським морем
Норвегія виділила пакет допомоги Україні на €6,4 млн
Норвегія виділила пакет допомоги Україні на €6,4 млн
Ізраїль підготував план відповіді Ірану на атаку 1 жовтня, – СNN
Ізраїль підготував план відповіді Ірану на атаку 1 жовтня, – СNN
НАТО планує запровадити спільні стандарти артилерійських боєприпасів
НАТО планує запровадити спільні стандарти артилерійських боєприпасів
ППО, артилерійські системи та боєприпаси: США надали Україні пакет допомоги на $425 млн
ППО, артилерійські системи та боєприпаси: США надали Україні пакет допомоги на $425 млн

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
199K
Росіяни пропонують перейменувати окуповані території в Україні на «історично російські»
107K
Кучма пояснив, чого добивається Путін
78K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 16 жовтня: ситуація на фронті
31K
Карта повітряних тривог України онлайн 16 жовтня 2024
14K
Сирський, Буданов і Малюк. Як воєначальники слухали план перемоги від Зеленського (фото)
12K
Голова Хмельницької МСЕК оформила інвалідність для 50 прокурорів області: список

Новини

Презентація Плану перемоги та пакет допомоги від США. Головне за 16 жовтня
Сьогодні, 21:00
Наступ РФ на Курщині, «непрості» БпЛА окупантів, Путін узаконює «довічне правління» своїх друзів: головне за ніч
Сьогодні, 07:00
Заморозки та подекуди дощ: прогноз погоди на 16 жовтня
Сьогодні, 06:00
У столиці тривога через атаку дронів тривала більше двох годин
Сьогодні, 00:56
16 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Обовʼязкова евакуація на Купʼянщині та викриття корупційних схем у трьох регіонах. Головне за 15 жовтня
Вчора, 19:59

Прес-релізи

Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
14 вересня, 12:39
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua