НАТО планує запровадити спільні стандарти артилерійських боєприпасів

Рютте додає, що стандартизація допоможе в ситуації, коли країнам НАТО доведеться дійсно вступити у війну

Країни-члениНАТО планують підписати лист про наміри щодо стандартизації артилерійських боєприпасів

Генеральний секретар Альянсу Марк Рютте, що НАТО планує запровадити спільні стандарти боєприпасів, прагнучи знизити витрати та покращити зручність використання снарядів на полі бою. Про це пише Reuters.

«Це нелегко, але дуже важливо», – сказав Рютте і додав, що оборонне виробництво необхідно й надалі збільшувати, щоб НАТО мало змогу стримувати і оборонятись.

Рютте додає, що стандартизація допоможе в ситуації, коли країнам НАТО доведеться дійсно вступити у війну.

Це питання порушуватиметься цього тижня на зустрічі міністрів оборони країн НАТО в Брюсселі.

Хоча існує стандарт НАТО для артилерійських боєприпасів, його впровадження є добровільним, а недотримання фрагментує ринок і ускладнює потік поставок, оскільки 14 країн НАТО залишили за собою право уримуватися.

За словами військових експертів, різні 155-мм снаряди все ще можуть використовуватися в усіх гаубицях, але треба знати специфіку їх заряджання, інакше є ризик промахнутися повз ціль на 50 або 60 метрів.

До ініціативи Рютте приєдналися близько 10 членів Альянсу, зокрема, Велика Британія, Німеччина і США.

Країни-члени Альянсу планують підписати у четвер лист про наміри щодо стандартизації артилерійських боєприпасів, — йдеться у публікації.

Нагадаємо, Генеральний секретар НАТО Марк Рютте закликав союзників ігнорувати ядерні погрози російського диктатора Володимира Путіна. Рютте додав, що Альянс сильний і може відповісти на будь-які загрози.

Нагадаємо, 25 вересня російський диктатор Володимир Путін повідомив про проєкт оновленої ядерної доктрини країни, що включає розширення категорій держав та військових союзів, щодо яких проводиться ядерне стримування. Також глава держави заявив, що Росія залишає за собою право застосувати ядерну зброю у разі агресії проти РФ та Білорусі як учасника Союзної Держави.

До слова, Володимир Путін переглядає ядерну доктрину як попередження Заходу. «Чіткий сигнал» призначений союзникам України, насамперед США та Великій Британії. Видання нагадує, що вони мають намір дозволити Києву бити далекобійними ракетами свого виробництва вглиб Росії.

Втім, російський диктатор Володимир Путін тільки лякає Україну та світ ядерними погрозами. Він це робить для того, щоб стримати західні країни від допомоги ЗСУ. Про це повідомляють аналітики Інституту вивчення війни (ISW).