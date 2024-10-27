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«Барселона» на виїзді розгромила мадридський «Реал» з Луніним у воротах

Степан Гафтко
glavcom.ua
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«Барселона» на виїзді розгромила мадридський «Реал» з Луніним у воротах
«Барселона» перемогла «Реал»
фото з відкритих джерел

У черговому класичному матчі чемпіонату Іспанії з футболу «Барселона» забила «Реалу» чотири голи

26 жовтня відбулося очікуване класико між мадридським «Реалом» та «Барселоною». Матч виявився напруженим, обидві команди продемонстрували високу майстерність, але результат визначили кілька ключових моментів. Мадридський клуб на своєму полі нічого не зміг протиставити команді із Барселони та програв з рахунком 0-4.

З перших хвилин стало очевидно, як обидві команди налаштовані грати: «Барселона» прагнула домінувати через володіння м'ячем, тоді як «Реал» зосередився на контратаках. Перший небезпечний момент виник, коли Мбаппе отримав передачу на чужій половині та намагався переграти воротаря «Барселони», який далеко вийшов з воріт, але удар був невлучним.

Згодом «Барса» відповіла, коли Левандовські віддав ефектний пас п’ятою на Ямала, який спробував переграти Луніна, але український воротар вдало впорався з ударом. Протягом гри Мбаппе кілька разів загрожував воротам каталонців, але його зупиняли через офсайд. Один із ключових моментів стався, коли Васкес передав м’яч Мбаппе, який перекинув воротаря, але знову був зафіксований офсайд.

Після першого тайму команди пішли на перерву з нульовим рахунком. Але в другій половині «Барселона» швидко вийшла вперед: на 54-й хвилині Левандовські отримав передачу від Касадо та влучив у кут воріт. Незабаром він знову відзначився, цього разу головою після передачі від Бальде, зробивши рахунок 2-0.

«Реал» намагався організувати атакувальні дії, але «Барселона» продовжувала створювати моменти. Ольмо віддав чудову передачу на Рафінью, але Левандовські влучив у стійку. Пізніше Ямал створив ідеальний момент для Левандовські, проте удар пішов над поперечиною.

Мбаппе також мав шанс забити, але Пенья врятував «Барселону». Однак надії «Реала» на камбек були зруйновані, коли Ямал потужним ударом під поперечину забив третій гол. Наприкінці гри Рафінья завершив рахунок, перекинувши м’яч через Луніна, закріпивши перемогу «Барселони» 4-0.

Нагадаємо, УЄФА дискваліфікувала польських арбітрів Бартоша Франковського та Томаша Мусяла, які 6 серпня мали працювати арбітрами на першому матчі 3-го раунду кваліфікації Ліги чемпіонів «Динамо» – «Рейнджерс»  у польському Любліні.

До слова, Керівництво мюнхенської «Баварії» збирається вийти на трансферний ринок для пошуку заміни Мануелю Ноєру, ймовірним кандидатом на цю роль у німецькому клубі є українець Анатолій Трубін.

Нагадаємо, у неділю, 27 жовтня, у Києві відбудеться перше у цьому сезоні «українське класичне» – «Динамо» прийматиме «Шахтар». Гра на стадіоні «Динамо» ім. В. Лобановського розпочнеться о 18:00. 

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Теги: ринок Рафінья Анатолій Трубін ФК Барселона ФК Реал (Мадрид) НОВИНИ ФУТБОЛУ Іспанія

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