У Китаї домашні тварини «ходять на роботу» у спеціальні кафе: деталі популярного тренду

Джейн Сюе відправила свого собаку, якого вона назвала ОК, «на роботу» у середині вересня у собаче кафе

Кафе для тварин – поширений бізнес у Китаї. Відвідувачі кафе спілкуються з тваринами, які ходять всередині приміщення

У Китаї домашніх улюбленців можна відправити у кафе для тварин «заробляти їжу», поки їхні власники на роботі чи зайняті іншими справами. Це дозволяє економити кошти на утримання тварини, заявляють китайці. Про це повідомляє CNN.

Джейн Сюе вперше відправила свого собаку породи самоїд, якого вона назвала ОК, «на роботу» у середині вересня у собаче кафе у Фучжоу.

За словами власниці ОК, вона хотіла, аби її улюблениця «прожила інше життя», адже вона зі своїм хлопцем зазвичай їдуть кудись вихідними. «Відправити ОК у кафе – це виграш для всіх. Вона зможе гратися з іншими собаками та не почувати себе такою одинокою», – додала Сюе.

Кафе для тварин – поширений бізнес у Китаї. Відвідувачі кафе спілкуються з тваринами, які ходять всередині приміщення. За вхід у собаче чи котяче кафе зазвичай потрібно заплатити від $4 до $8,5 з особи, або ж просто зробити якесь замовлення.

Окрім того, що у таких кафе тварин оточують інші тварини та люди, які приділяють їм увагу, Сюе розповіла, що це допомагає значно економити їм кошти. За її словами, якщо вони залишають ОК вдома, то вмикають їй кондиціонер на увесь день, що обходиться дорого.

Така тенденція набирає популярності у Китаї. Вона називається Zhengmaotiaoqian, що у перекладі з китайської означає «заробляти гроші на закуски».

Сенс фрази полягає у тому, що ці тварини насправді працюють – повний чи неповний робочий день – а потім повертаються додому. Хоча така тенденція може видаватись милою, однак, за даними Goldman Sachs, до кінця цього року у китайських сім’ях буде більше тварин, аніж дітей.

Останніми місяцями власники кафе публікують резюме для пошуку домашніх тварин «на роботу» у своїх закладах. Під одним з таким з таких дописів у китайській соцмережі Xiaohongshu поцікавились, якою є зарплата у тварин.

«Багато хто каже, що хоче відправити своїх котів працювати у наше котяче кафе. Якщо це так – дозвольте мені показати зарплату нашого кафе, оскільки ми щойно виплатили її деяким нашим працівникам», – відповів власник закладу, опублікувавши допис із котом Датоу, який за свою «роботу» отримав п’ять банок котячого корму.

Сюе розповіла, що випадково побачила кілька оголошень про пошук собак у кафе у соцмережі і вирішила «влаштувати на роботу» ОК. Вона обрала кафе Yezonghui та написала власнику. Далі почалась підготовка до співбесіди, на якій перевіряли, чи добре вона ладнає з іншими чотирма собаками.

Однак не всім щастить так, як Сюе та ОК. 33-річна вчителька Сінь з міжнародної початкової школи у Пекіні має двох котів та собаку породи сіба-іну. Вона розмістила «резюме» кота Чжан Буера у соцмережі ще 8 вересня, однак поки що жоден власник котячого кафе не відгукнувся.

«Він приставучий та гарно муркоче! Кіт, обраний Богом для роботи у котячому кафе», – мовиться у резюме Чжан Буера, де також вказано, що він «готовий працювати лише за кілька банок котячого корму» фото: СNN / Xin Xin

За словами Сінь, Чжан Бауер вдень спить, а вночі «займається паркуром», заважаючи їй та її чоловіку спати. Також більше вчительку дратує те, що кіт лягає перед її ноутбуком, коли вона за ним працює.

«Він просто байдикує, дивлячись, як я спішу. (Ми з чоловіком) хочемо, щоб він був робочим котом, щоб відчув смак рутини і сам заробляв собі на їжу», – додала вона. За словами Сінь, щомісяця вона витрачає $71, щоб прогодувати двох котів.

Перше котяче кафе у Китаї відкрили у Гуанчжоу у 2011 році. З того часу щорічно кількість кафе для тварин збільшується на 200%. Станом на 2023 рік у Китаї було 4 тис. компаній, пов’язаних з кафе для тварин.

До слова, минулого року сотні собак у США захворіли на дивний, досі не відомий лікарям респіраторний вірус. Про це пише CBS News. Про випадки незвичайної хвороби повідомили ветеринари щонайменше з п'яти американських штатів – Колорадо, Род-Айленд, Орегон, Нью-Гемпшир та Массачусетс.