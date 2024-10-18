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Monobank створив власний маркетплейс: коли він запрацює

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Monobank створив власний маркетплейс: коли він запрацює
Спочатку на маркетплейсі будуть доступними до покупки гаджети, смарт-електроніка та комп'ютерна техніка
фото: Depositphotos

Новий сервіс monobank називатиметься market by mono

У понеділок, 21 жовтня, monobank презентує власний маркетплейс, який називатиметься market by mono. Про це розповів співзасновник компанії Fintech Band та онлайн-банку Monobank Олег Гороховський.

«Це наша спроба зробити щось особливе в e-commerce. Судити його суворо відразу, звичайно, не варто – він ще зовсім малюк і попереду довгий, складний шлях. Ми хочемо дати клієнтам те, що вони очікують від сервісу – простоту, впевненість, економію часу та гарне ставлення до себе», – зазначив він.

Гороховський розповів, усі товари на маркетплейсі можна буде купити без переплат і прихованих тарифів за програмою «Покупка частинами». За його словами, партнери отримають абсолютно безпрецедентні тарифи від 3 до 5 разів нижчі, ніж у конкурентів.

Зокрема, на старті будуть представлені три категорії – гаджети, смарт-електроніка та комп'ютерна техніка. Однак згодом обіцяють додати й інші товари.

Інтернет-маркетплейс (англ. online marketplace, online e-commerce marketplace) або онлайн-ринок електронної комерції – тип вебсайтів електронної комерції, де інформацію про продукти або послуги надають треті сторони. Інтернет маркетплейси є основним типом багатоканальної електронної комерції та можуть бути способом оптимізації виробничого процесу.

На онлайн-ринках споживчі транзакції обробляються оператором ринку, а потім доставляються та виконуються роздрібними або гуртовими продавцями. Вебсайти такого типу дозволяють користувачам реєструватися та продавати окремі товари багатьом предметам за плату «після продажу».

Нагадаємо, у додатку Monobank з'явилася нова функція «Групові витрати». За допомогою неї можна розділити чек між кількома людьми.

До слова, в Україні зʼявиться банк фінансової інклюзії (БФІ), який працюватиме за спеціальною обмеженою ліцензією.

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Теги: бізнес банк

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