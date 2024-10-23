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Німеччина планує запровадити окремий статус для українських біженців

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Німеччина планує запровадити окремий статус для українських біженців
У Німеччині вважають, що необхідно розглянути можливість введення нової моделі підтримки для українських переселенців
фото: reuters

Українцям буде надано доступ до програми, орієнтованої на забезпечення прожиткового мінімуму без наявності роботи

Міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінднер виступив із пропозицією запровадити для українських біженців окремий правовий статус, який дозволить знизити витрати на соціальні виплати та сприяти залученню біженців на ринок праці. Про це повідомляє DW.

Лінднер зазначив, що необхідно розглянути можливість введення нової моделі підтримки для українських переселенців. Замість стандартних виплат із безробіття, які вони отримують на рівні з громадянами Німеччини, пропонується застосовувати систему, що поєднуватиме виплати для шукачів притулку з інструментами для інтеграції на ринок праці, подібними до «грошей для громадян».

Українці, як і раніше, не потребуватимуть проходження процедури надання притулку, але їм буде надано доступ до програми, орієнтованої на забезпечення прожиткового мінімуму та соціальної участі, навіть без наявності роботи.

За інформацією Лінднера, виплати для шукачів притулку є нижчими, ніж «гроші для громадян», і забезпечують менший рівень соціального захисту, зокрема доступ до медичних послуг.

У Німеччині частка працевлаштованих українських біженців зросла з 23% до 29% за останній рік, за словами керівника відомства канцлера ФРН Вольфґанґа Шмідта. Німеччина залишається країною, де проживає найбільше українців зі статусом тимчасового захисту – 1,11 мільйона осіб, що становить 26,9% від загальної кількості в ЄС.

Раніше повідомлялося, що Німеччина має намір зменшити фінансову підтримку українських біженців. Це рішення пов'язане з тим, що інтеграція українців на ринок праці відбувається повільніше, ніж очікувала місцева влада. Про це в ефірі телемарафону заявив оглядач Deutsche Welle Роман Гончаренко.

До слова, з 1 січня 2025 року біженцям у ФРН знижуватимуть розмір допомоги (Bürgergeld) на 30% протягом трьох місяців, якщо вони відхилять розумну пропозицію щодо працевлаштування. Зміни ініціював міністр праці Хубертус Хайль, заходи спрямовані на те, щоб отримувачі грошової допомоги виходили на роботу.

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Теги: Німеччина переселенці гроші ринок безробіття біженці

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