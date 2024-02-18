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Кум Медведчука – священник Московської церкви на Закарпатті підбурює прихожан проти мобілізації

Надія Карбунар
glavcom.ua
Кум Медведчука – священник Московської церкви на Закарпатті підбурює прихожан проти мобілізації
Жінки, будучи під впливом свого духовного лідера, почали збиратися під будівлею місцевого ТЦК та СП з вимогою «повернути» священника
фото з відкритих джерел

Венедикт Хромей неодноразово відзначався своїм спротивом до переходу громад Закарпаття в ПЦУ

Один із найодіозніших проросійських священників Хустської єпархії УПЦ (МП) Венедикт Хромей, який є кумом дружини Віктора Медведчука Оксани Марченко (хрестив із нею дитину депутата Закарпатської облради від ОПЗЖ), отримавши повістку для уточнення даних та проходження медичної комісії, почав агітувати своїх вірян протестувати проти мобілізації. Про це пише «Духовний фронт України».

Особливо вразливою до його «духовного» впливу виявилася місцева жіноча громада, яку він почав активно залучати проти дій влади та мобілізації. Жінки, будучи під впливом свого духовного лідера, почали збиратися під будівлею місцевого ТЦК та СП з вимогою «повернути» священника.

Кум Медведчука – священник Московської церкви на Закарпатті підбурює прихожан проти мобілізації фото 1

Одна із прихожанок оприлюднила «сигнальний» допис, повідомивши у соціальній мережі про факт «пропажі» священника УПЦ (МП), який пішов на медкомісію в ТЦК і не повернувся.

Венедикт Хромей неодноразово відзначався своїм спротивом до переходу громад Закарпаття в ПЦУ. Навіть після того, як частина парафіян вирішила підтримати утворення нової церковної структури, він залишався вірний ідеям та ієрархії Московського патріархату.

Кум Медведчука – священник Московської церкви на Закарпатті підбурює прихожан проти мобілізації фото 2

Торік СБУ викрила Венедикта Хромея на пропаганді комуністичного режиму та поширенні забороненої в Україні радянської символіки. В приміщеннях храму знайдено брошури, у яких заперечується право України на незалежність, наголошується, що «Київ, без великої Росії, і окремо від РФ, немислимий в жодному випадку». Знайдено тексти пісень, якими закликали до “пробудження матушки-Руси” та молилися за «спасение России», а також роздруківки із вихваленням патріарха РПЦ Кіріла Гундяєва, який «благословив» російських військових убивати українців. Крім того, відносно Венедикта Хромея розпочато кримінальне провадження за ст. 197-1 ККУ, тобто самовільне зайняття земельної ділянки та самовільне будівництво споруд.

 

Теги: Закарпаття будівництво незалежність громада священник фронт Московська церква в Україні

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