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Українська ППО почала збивати менше «Шахедів»: аналітики назвали причину

Надія Карбунар
glavcom.ua
Українська ППО почала збивати менше «Шахедів»: аналітики назвали причину
У ніч проти 10 лютого російські окупанти знову атакували Україну, випустивши 26 БпЛА
фото з відкритих джерел

За останні 10 тижнів частка знищених ворожих безпілотників зменшилася на третину

Українські засоби ППО почали збивати менше російських «Шахедів», якими держава-агресор атакує об’єкти на території України. За останні 10 тижнів частка знищених ворожих безпілотників зменшилася на третину. Про це повідомили аналітики спільноти UA War Infographics.

За наявною інформацією, в грудні 2023 року ефективність роботи ППО проти безпілотників становила близько 90% і більше. У січні цього року показники пішли на спад і за останні два тижні склали близько 60%.

Українська ППО почала збивати менше «Шахедів»: аналітики назвали причину фото 1

Аналітики назвали такі причини зниження ефективності:

  • при збитті одного БПЛА інші змінюють курс;
  • проведення росіянами додаткової розвідки розташування української ППО;
  • поява «Шахедів» із реактивним двигуном, які летять швидше (не 180-220 км\год, а 450-600 км\год);
  • теплові пастки на ракетах, які летять разом з БПЛА;
  • нічне маскування (фарбування безпілотників в чорний колір або покриття карбонатом).

Нагадаємо, що в ніч на 10 лютого ворожі «Шахеди» вдарили по Харкову. Унаслідок атаки стався вилив дизельного пального та бензину по вулиці з приватними будинками, що спричинило сильну пожежу. В одному з приватних житлових будинків внаслідок пожежі загинула вся родина з п'ятьох людей: чоловік із дружиною та троє їхніх дітей (семирічний, чотирирічний та семимісячний хлопчики). В іншому будинку загинули 66-річний чоловік та його 65-річна дружина. Крім того, отримали поранення дві жінки 61 та 39 років, а також 45-річний чоловік. Згодом стало відомо, що ворог поцілив у нафтобазу в Харкові.

Поліція показала відео, зняте в перші хвилини після прильоту по Харкову.

Крім того, увечері 9 лютого окупанти завдали ударів «Шахедами» по Великому Бурлуку. Там були пошкоджені лікарня та ресторан у центрі, повідомив начальник РВА Терещенко.

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Теги: окупанти держава лікарня ресторан чоловік дружина ворог поранення відео

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