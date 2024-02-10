Українська ППО почала збивати менше «Шахедів»: аналітики назвали причину

За останні 10 тижнів частка знищених ворожих безпілотників зменшилася на третину

Українські засоби ППО почали збивати менше російських «Шахедів», якими держава-агресор атакує об’єкти на території України. За останні 10 тижнів частка знищених ворожих безпілотників зменшилася на третину. Про це повідомили аналітики спільноти UA War Infographics.

Будь ласка, читайте текст після реклами

За наявною інформацією, в грудні 2023 року ефективність роботи ППО проти безпілотників становила близько 90% і більше. У січні цього року показники пішли на спад і за останні два тижні склали близько 60%.

Аналітики назвали такі причини зниження ефективності:

при збитті одного БПЛА інші змінюють курс;

проведення росіянами додаткової розвідки розташування української ППО;

поява «Шахедів» із реактивним двигуном, які летять швидше (не 180-220 км\год, а 450-600 км\год);

теплові пастки на ракетах, які летять разом з БПЛА;

нічне маскування (фарбування безпілотників в чорний колір або покриття карбонатом).

Нагадаємо, що в ніч на 10 лютого ворожі «Шахеди» вдарили по Харкову. Унаслідок атаки стався вилив дизельного пального та бензину по вулиці з приватними будинками, що спричинило сильну пожежу. В одному з приватних житлових будинків внаслідок пожежі загинула вся родина з п'ятьох людей: чоловік із дружиною та троє їхніх дітей (семирічний, чотирирічний та семимісячний хлопчики). В іншому будинку загинули 66-річний чоловік та його 65-річна дружина. Крім того, отримали поранення дві жінки 61 та 39 років, а також 45-річний чоловік. Згодом стало відомо, що ворог поцілив у нафтобазу в Харкові.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Поліція показала відео, зняте в перші хвилини після прильоту по Харкову.

Крім того, увечері 9 лютого окупанти завдали ударів «Шахедами» по Великому Бурлуку. Там були пошкоджені лікарня та ресторан у центрі, повідомив начальник РВА Терещенко.