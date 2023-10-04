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Серед загиблих у страшній ДТП біля Венеції є українці

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Серед загиблих у страшній ДТП біля Венеції є українці
Автобус злетів з естакади та загорівся
фото: Repubblica

У лікарні у важкому стані чотирирічна дівчинка та жінка з України

Серед щонайменше 21 загиблого внаслідок жахливої ДТП в районі Местре поблизу Венеції в Італії – п'ятеро українців. Про це повідомляє видання Repubblica

«Серед вже ідентифікованих постраждалих в аварії автобуса в Местре п'ятеро громадян України, німець і водій транспортного засобу – італієць», – йдеться в повідомленні.

Крім українців, в автобусі були також громадяни Німеччини, Франції.

«Чотирирічна дівчинка з серйозними опіками та із загрозою для життя доставлена до Падуї в реанімацію. Серед тяжко постраждалих ще 50-річна жінка з сильними опіками та травмами різних частин тіла. І дівчинка, і жінка – громадяни України», – йдеться в повідомленні. 

Як повідомлялося, туристичний автобус злетів з естакади поблизу Венеції та загорівся. Автобус пролетів крізь шлагбаум і впав неподалік залізничних колій.

У результаті аварії в Местре загинула 21 особа, двоє з них діти, 15 - зазнали поранення, п’ять із яких у тяжкому стані.

«Апокаліптична сцена, немає слів», – прокоментував мер Венеції Луїджі Бруньяро в соцмережі X. 

Однією з версій щодо того, що спровокувало доволі велику і швидко поширювану пожежу є те, що автобус працював на метанні. «Чинником збільшення ураження став метан, і пожежа швидко поширилася», — сказав міністр внутрішніх справ Маттео Піантедосі. 

В італійському МВС зазначають, що кількість жертв може зрости.

Теги: ДТП Італія українці Венеція автобус

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