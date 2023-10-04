Серед загиблих у страшній ДТП біля Венеції є українці

Автобус злетів з естакади та загорівся

У лікарні у важкому стані чотирирічна дівчинка та жінка з України

Серед щонайменше 21 загиблого внаслідок жахливої ДТП в районі Местре поблизу Венеції в Італії – п'ятеро українців. Про це повідомляє видання Repubblica.

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«Серед вже ідентифікованих постраждалих в аварії автобуса в Местре п'ятеро громадян України, німець і водій транспортного засобу – італієць», – йдеться в повідомленні.

Крім українців, в автобусі були також громадяни Німеччини, Франції.

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«Чотирирічна дівчинка з серйозними опіками та із загрозою для життя доставлена до Падуї в реанімацію. Серед тяжко постраждалих ще 50-річна жінка з сильними опіками та травмами різних частин тіла. І дівчинка, і жінка – громадяни України», – йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, туристичний автобус злетів з естакади поблизу Венеції та загорівся. Автобус пролетів крізь шлагбаум і впав неподалік залізничних колій.

У результаті аварії в Местре загинула 21 особа, двоє з них діти, 15 - зазнали поранення, п’ять із яких у тяжкому стані.

Vi sarebbero per ora almeno due morti accertati e una quarantina di feriti nell'incidente del pullman precipitato da un cavalcavia a Mestre. Il tragico bilancio sembra essere destinato a salire Le prime foto tratte da fermi immagini del Tg1 e Tg2 Rai https://t.co/cUObC24Hyf pic.twitter.com/F4AsbA5maJ Будь ласка, читайте текст після реклами October 3, 2023

#mestre il terribile incidente: un pullman vola sotto il cavalcavia pic.twitter.com/BPEaAu4jXB — Virginia (@virgivirgivivi) October 3, 2023

«Апокаліптична сцена, немає слів», – прокоментував мер Венеції Луїджі Бруньяро в соцмережі X.

Однією з версій щодо того, що спровокувало доволі велику і швидко поширювану пожежу є те, що автобус працював на метанні. «Чинником збільшення ураження став метан, і пожежа швидко поширилася», — сказав міністр внутрішніх справ Маттео Піантедосі.

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В італійському МВС зазначають, що кількість жертв може зрости.