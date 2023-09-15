В Угорщині визнали, що Будапешт блокував вступ України до ЄС і НАТО

Через справу з закарпатськими угорцями Будапешт «гальмував приєднання України до ЄС та НАТО та її наближення до них»

Левент Мадяр, державний секретар Міністерства закордонних справ Угорщини, під час четвертого засідання угорсько-української робочої групи з питань освіти визнав, що Будапешт блокував вступ України до ЄС і НАТО через питання закарпатських угорців. Про це повідомляє Index.

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Левент Мадяр, державний секретар Міністерства закордонних справ Угорщини, який взяв участь у засіданні українсько-угорської комісії, висловив оптимізм щодо можливого укладення дорожньої карти для врегулювання спірних питань.

Він заявив, що через справу з закарпатськими угорцями Будапешт «гальмував приєднання України до ЄС та НАТО та її наближення до них», і без врегулювання його занепокоєнь «нічого не зміниться».

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Окрім угорців на Закарпатті, сторони обговорили ситуацію з українськими біженцями в Угорщині – зокрема питання навчання українських дітей в угорських школах й фінансування стипендіальної програми для українських студентів.

«Багато біженців залишилися в Угорщині, а тисячі українських дітей навчаються в угорській шкільній системі. Це не тільки лягає значним тягарем на угорську державу, але й ці діти мають бути викладені угорською мовою та інтегровані в угорську шкільну систему», – зазначив Левент Мадяр.

Раніше повідомлялося, що Угорщина погрожує подальшим блокуванням коштів Євросоюзу на військову допомогу Україні, якщо вона не виключить угорський банк OTP зі списку міжнародних спонсорів війни.

Нагадаємо, Угорщина не підтримає євроінтеграцію Києва, поки він не вирішить проблему з правами нацменшин у Закарпатті.

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До слова, прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що не вважає президента РФ Володимира Путіна воєнним злочинцем, а Україна більше не є суверенною державою, мир залежить від США, а не від України.