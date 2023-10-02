В Іспанії щонайменше 13 людей загинули через пожежу в нічному клубі

Рятувальники досі шукають людей, зниклих безвісти після пожежі

Щонайменше 13 людей загинули через пожежу в нічному клубі в іспанському місті Мурсія. Про це повідомили в місцевій службі порятунку.

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Про пожежу стало відомо о шостій ранку в неділю. На відео, опублікованих в мережі, видно як розгорається полумʼя над будівлею.

➡️ Imágenes que me hacen llegar del trágico #incendio en #Murcia . pic.twitter.com/5K9weGaxvy Будь ласка, читайте текст після реклами October 1, 2023

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У мережі поширювали відео з клубу після пожежі.

Así ha quedado el interior de la discoteca que se ha incendiado en #Murcia. pic.twitter.com/KP320vpSub — CapitanNews (@CapitanNews23) October 1, 2023

За даними екстрених служб Іспанії, кількість загиблих, яка постійно зростала протягом дня, становить 13 осіб. Є 16 осіб, які розшукуються їхніми родичами, 13 тіл знайдено, три з яких вже ідентифіковані.

⌚️22:13.- @BomberosMurcia siguen en las ruinas de las discotecas siniestradas en #Murcia asegurando el edificio y moviendo escombro.



Hay 16 personas reclamadas por sus familiares o allegados y solo 13 cadáveres localizados, de ellos tres identificados. pic.twitter.com/2J1iAf57HX — 112 Región de Murcia (@112rmurcia) October 1, 2023

Представник Національної поліції Іспанії повідомив журналістам, що загиблі були знайдені в нічному клубі Fonda Milagros, одному з трьох сусідніх клубів, який найбільше постраждав від пожежі, в тому числі від обвалу даху.

Пожежа виникла в клубі Fonda Milagros, а потім розповсюдилася на два прилеглі клуби. Причини загоряння ще з'ясовують.

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У місті оголошено триденну жалобу.