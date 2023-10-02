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В Іспанії щонайменше 13 людей загинули через пожежу в нічному клубі

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
В Іспанії щонайменше 13 людей загинули через пожежу в нічному клубі
Розшукують 16 осіб
фото: 112 Región de Murcia

Рятувальники досі шукають людей, зниклих безвісти після пожежі

Щонайменше 13 людей загинули через пожежу в нічному клубі в іспанському місті Мурсія. Про це повідомили в місцевій службі порятунку.

Про пожежу стало відомо о шостій ранку в неділю. На відео, опублікованих в мережі, видно як розгорається полумʼя над будівлею.

У мережі поширювали відео з клубу після пожежі.

За даними екстрених служб Іспанії, кількість загиблих, яка постійно зростала протягом дня, становить 13 осіб. Є 16 осіб, які розшукуються їхніми родичами, 13 тіл знайдено, три з яких вже ідентифіковані.

Представник Національної поліції Іспанії повідомив журналістам, що загиблі були знайдені в нічному клубі Fonda Milagros, одному з трьох сусідніх клубів, який найбільше постраждав від пожежі, в тому числі від обвалу даху. 

Пожежа виникла в клубі Fonda Milagros, а потім розповсюдилася на два прилеглі клуби. Причини загоряння ще з'ясовують.

У місті оголошено триденну жалобу.

Теги: Іспанія пожежа відео

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