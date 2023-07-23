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У Запоріжжі прогриміли вибухи

Діана Гасюк
glavcom.ua
У Запоріжжі прогриміли вибухи
Вибухи прогриміли під час повітряної тривоги
фото з відкритих джерел

Жителям «почервонілих» областей слід негайно перейти в укриття 

У Запоріжжі пролунала у ніч на 23 липня під час повітряної тривоги у ніч проти 23 липня, через загрозу ракетних ударів. Про це повідомляють кореспонденти  «Суспільне Запоріжжя».

Перший вибух було чутно у місті близько пів на третю ночі. Незабаром пролунали повторні вибухи

Командування Повітряних сил ЗСУ попередило, що у Запорізькій області є загроза застосування противником балістичного озброєння.

Військові закликають громадян залишатися в укриттях до закінчення повітряної тривоги.

Раніше повідомлялося, що в Одесі через ворожу комбіновану ракетну атаку в ніч проти 23 липня, зафіксовано пошкодження житлових будинків та інфраструктури

Нагадаємо, що російська окупаційна армія продовжує ракетний терор, пов'язаний з зерновою угодою. У ніч на 21 липня РФ знову спрямувала атаку «Калібрами» на Одеську область. Удар був завданий у дві хвилі. 

Намагаючись обійти системи протиповітряної оборони, ворог спрямовував ракети на мінімальній висоті, використовуючи особливості ландшафту. Дві ракети влучили в зерносховища одного з сільськогосподарських підприємств. Спалахнула пожежа і вже під час боротьби з вогнем пролунала повторна тривога. Ще одна ракета поцілила в те саме підприємство, понівечивши сільськогосподарську та рятувальну техніку. 

Пожежу на площі понад 200 кв. м. оперативно ліквідовано. Ворог знищив 100 тонн гороху та 20 тонн ячменю. Двоє співробітників підприємства отримали поранення.

Теги: тривога ворог вибух Запоріжжя

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