У Запоріжжі прогриміли вибухи

Жителям «почервонілих» областей слід негайно перейти в укриття

У Запоріжжі пролунала у ніч на 23 липня під час повітряної тривоги у ніч проти 23 липня, через загрозу ракетних ударів. Про це повідомляють кореспонденти «Суспільне Запоріжжя».

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Перший вибух було чутно у місті близько пів на третю ночі. Незабаром пролунали повторні вибухи

Командування Повітряних сил ЗСУ попередило, що у Запорізькій області є загроза застосування противником балістичного озброєння.

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Військові закликають громадян залишатися в укриттях до закінчення повітряної тривоги.

Раніше повідомлялося, що в Одесі через ворожу комбіновану ракетну атаку в ніч проти 23 липня, зафіксовано пошкодження житлових будинків та інфраструктури.

Нагадаємо, що російська окупаційна армія продовжує ракетний терор, пов'язаний з зерновою угодою. У ніч на 21 липня РФ знову спрямувала атаку «Калібрами» на Одеську область. Удар був завданий у дві хвилі.

Намагаючись обійти системи протиповітряної оборони, ворог спрямовував ракети на мінімальній висоті, використовуючи особливості ландшафту. Дві ракети влучили в зерносховища одного з сільськогосподарських підприємств. Спалахнула пожежа і вже під час боротьби з вогнем пролунала повторна тривога. Ще одна ракета поцілила в те саме підприємство, понівечивши сільськогосподарську та рятувальну техніку.

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Пожежу на площі понад 200 кв. м. оперативно ліквідовано. Ворог знищив 100 тонн гороху та 20 тонн ячменю. Двоє співробітників підприємства отримали поранення.