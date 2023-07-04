Усе заміновано, стоїть ППО: окупанти перетворили завод «Титан» у Криму на військову частину

Працівників «Титану» масово звільняють, виробництво практично зупинено

Російські загарбники у тимчасово окупованому Криму перетворили територію хімічного заводу «Титан» на військову частину. Про це повідомляє Telegram-канал «Атеш».

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«РФ фактично перетворила завод на військову частину: на території стоять системи ППО, розміщені значні сили Росгвардії, все повністю заміновано», – йдеться у повідомленні.

Крім того, працівників «Титану» масово звільняють, виробництво практично зупинено.

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«Рашисти мають намір зробити з хімічного підприємства «Титан» оборонну позицію», – йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що російські загарбники мінують завод «Титан» у тимчасово окупованому Криму. До відома, у серпні 2018 року на заводі «Титан» у тимчасово окупованому Кримувідбувся викид небезпечних речовин. Внаслідок цього із Каланчацького і Чаплинського районів Херсонщини вивезли на реабілітацію майже 550 дітей і дорослих. Через хімічне отруєння на адмінмежі з півостровом постраждав 61 український прикордонник. У вересні того ж року стало відомо, що окупанти зупинили завод, та в жовтні знову його запустили. У червні 2019 року жителі Херсонщини знову скаржилися на викиди «Титану».