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Усе заміновано, стоїть ППО: окупанти перетворили завод «Титан» у Криму на військову частину

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Усе заміновано, стоїть ППО: окупанти перетворили завод «Титан» у Криму на військову частину
Рашисти мають намір зробити з хімічного підприємства «Титан» оборонну позицію
Фото: infoindustria.com.ua

Працівників «Титану» масово звільняють, виробництво практично зупинено

Російські загарбники у тимчасово окупованому Криму перетворили територію хімічного заводу «Титан» на військову частину. Про це повідомляє Telegram-канал «Атеш».

«РФ фактично перетворила завод на військову частину: на території стоять системи ППО, розміщені значні сили Росгвардії, все повністю заміновано», – йдеться у повідомленні.

Крім того, працівників «Титану» масово звільняють, виробництво практично зупинено.

«Рашисти мають намір зробити з хімічного підприємства «Титан» оборонну позицію», – йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що російські загарбники мінують завод «Титан» у тимчасово окупованому Криму. До відома, у серпні 2018 року на заводі «Титан» у тимчасово окупованому Кримувідбувся викид небезпечних речовин. Внаслідок цього із Каланчацького і Чаплинського районів Херсонщини вивезли на реабілітацію майже 550 дітей і дорослих. Через хімічне отруєння на адмінмежі з півостровом постраждав 61 український прикордонник. У вересні того ж року стало відомо, що окупанти зупинили завод, та в жовтні знову його запустили. У червні 2019 року жителі Херсонщини знову скаржилися на викиди «Титану».

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Теги: Крим окупанти завод рашисти системи ППО

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