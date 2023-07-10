Лідери НАТО затвердили план оборони на випадок вторгнення Росії
Члени НАТО протягом десятиліть не бачили необхідності у великомасштабних планах оборони, тому що не бачили в Росії реальної загрози
Учасники НАТО 10 липня досягли домовленості про регіональні плани, в яких детально описується, як альянс реагуватиме на можливе російське вторгнення. Раніше затвердження цих планів блокувала Туреччина. Про це повідомляє Reuters.
Видання зазначає, що члени НАТО протягом десятиліть не бачили необхідності у великомасштабних планах оборони, оскільки вели невеликі війни в Афганістані та Іраку, а пострадянська Росія не була реальною загрозою.
Але на тлі повномасштабного вторгнення РФ в Україну Пльянс переглянув свою позицію і хоче мати всі необхідні плани задовго до того, як може спалахнути конфлікт з Росією. Серед іншого ці регіональні плани передбачають вказівки для країн-учасниць про те, як їм слід удосконалювати свої збройні сили і матеріально-технічне забезпечення.
«Необхідність фінансувати цей фундаментальний зсув є однією з причин, через яку лідери мають намір підвищити цільовий показник військових витрат Альянсу у Вільнюсі, зробивши поточну мету в 2% від національного ВВП мінімальною вимогою», – пише Reuters.
За оцінками офіційних осіб НАТО, для повної реалізації планів буде потрібно кілька років, хоча вони підкреслюють, що за необхідності Альянс може негайно вступити в бій.
Нагадаємо, що НАТО змінює концепцію оборони від Росії. Тепер альянс буде більш жорстко вимагати від країн-членів виконання їхніх зобов'язань щодо спільної оборони.
До слова, Польща не виключає провокацій під час саміту НАТО. Під час час проведення у Вільнюсі саміту НАТО можливі провокації, зокрема з повітря чи з використанням нелегальних мігрантів. Росія прагне скомпрометувати саміт НАТО, показати розбіжності між країнами-членами.
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