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Лідери НАТО затвердили план оборони на випадок вторгнення Росії

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Лідери НАТО затвердили план оборони на випадок вторгнення Росії
Для повної реалізації планів буде потрібно кілька років, хоча члени НАТО підкреслюють, що за необхідності Альянс може негайно вступити в бій
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Члени НАТО протягом десятиліть не бачили необхідності у великомасштабних планах оборони, тому що не бачили в Росії реальної загрози

Учасники НАТО 10 липня досягли домовленості про регіональні плани, в яких детально описується, як альянс реагуватиме на можливе російське вторгнення. Раніше затвердження цих планів блокувала Туреччина. Про це повідомляє Reuters.

Видання зазначає, що члени НАТО протягом десятиліть не бачили необхідності у великомасштабних планах оборони, оскільки вели невеликі війни в Афганістані та Іраку, а пострадянська Росія не була реальною загрозою.

Але на тлі повномасштабного вторгнення РФ в Україну Пльянс переглянув свою позицію і хоче мати всі необхідні плани задовго до того, як може спалахнути конфлікт з Росією. Серед іншого ці регіональні плани передбачають вказівки для країн-учасниць про те, як їм слід удосконалювати свої збройні сили і матеріально-технічне забезпечення.

«Необхідність фінансувати цей фундаментальний зсув є однією з причин, через яку лідери мають намір підвищити цільовий показник військових витрат Альянсу у Вільнюсі, зробивши поточну мету в 2% від національного ВВП мінімальною вимогою», – пише Reuters.

За оцінками офіційних осіб НАТО, для повної реалізації планів буде потрібно кілька років, хоча вони підкреслюють, що за необхідності Альянс може негайно вступити в бій.

Нагадаємо, що НАТО змінює концепцію оборони від Росії. Тепер альянс буде більш жорстко вимагати від країн-членів виконання їхніх зобов'язань щодо спільної оборони.

До слова, Польща не виключає провокацій під час саміту НАТО. Під час час проведення у Вільнюсі саміту НАТО можливі провокації, зокрема з повітря чи з використанням нелегальних мігрантів. Росія прагне скомпрометувати саміт НАТО, показати розбіжності між країнами-членами.

Теги: росія НАТО війна

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