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Уряд удосконалив порядок бронювання військовозобов’язаних

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Уряд удосконалив порядок бронювання військовозобов’язаних
Для визнання співробітників критично важливими підприємства мають відповідати трьом або більше критеріям із семи
фото з відкритих джерел

Тепер звернення щодо визначення підприємств критично важливими має бути розглянуто протягом 10 днів

Кабінет міністрів розширив перелік сфер, працівники яких можуть бути заброньовані від мобілізації, і встановив чіткі терміни розгляду звернень щодо визначення підприємств критично важливими. Відповідні зміни внесли до постанови № 76 від 27 січня 2023 року щодо бронювання військовозобовʼязаних на період мобілізації та на час воєнного стану, повідомляє Міністерство економіки.

Тепер граничні терміни розгляду звернення підприємств, установ та організацій не мають перевищувати 10 робочих днів.

Для визнання критично важливими (що дає право на бронювання співробітників) підприємства мають відповідати трьом або більше критеріям із семи. Це розмір сплачених податків і зборів, відсутність заборгованості зі сплати ЄСВ, важливість значення для галузі національної економіки чи задоволення потреб територіальної громади, резидентство в «Дія.City» тощо.

Для деяких підприємств, наприклад у сфері паливно-енергетичного комплексу, достатньо відповідати двом і більше критеріям.

Інші зміни передбачають:

  • суми єдиного соціального внеску (ЄСВ) тепер враховуються в податковому критерії для визначення підприємства критично важливим (він передбачає сплату підприємством протягом звітного податкового року податків, зборів, платежів на суму понад €1,5 млн);
  • підприємства ветеринарної медицини, казенних підприємств пробірного контролю можуть бути визнані критично важливими в разі відповідності двом критеріям, а не трьом, як раніше;
  • застосування єдиного підходу до визначення кількості військовозобов’язаних, які підлягають бронюванню і працюють в органах місцевого самоврядування та в державних органах.

Зазначимо, що для визнання критично важливими (що дає право на бронювання співробітників) підприємства мають відповідати трьом або більше критеріям із семи. Серед критеріїв, зокрема – розмір сплачених податків та зборів, відсутність заборгованості зі сплати ЄСВ, важливість значення для галузі національної економіки чи задоволення потреб територіальної громади і т.д. При цьому підприємства, установи та організації окремих галузей та сфер (наприклад, підприємства паливно-енергетичного комплексу) мають відповідати двом та більше критеріям.

Як відомо, з 24 лютого 2022 року і до цього часу триває повномасштабна війна Росії проти України. Через російську агресію триває загальна мобілізація та воєнний стан. Мобілізації підлягають військовозобов'язані чоловіки віком від 18 до 60 років, які отримують повістки.

Нагадаємо, міністерство економіки повідомило, що відомості про кількість заброньованих військовозобов’язаних на період мобілізації під час воєнного часу є інформацією з обмеженим доступом. Крім цього, урядовець додав: відомості про заброньованих військовозобов’язаних, які задіяні у виробництві озброєння (боєприпасів, військової техніки, спеціальних комплектувальних виробів до них), є державною таємницею.

Теги: військовозобов'язаний військові війна економіка

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