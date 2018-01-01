Авіакатастрофа у Росії: на літаку Ан-148 могли знаходитись два іноземці

Раніше повідомлялося, що одним з іноземців може бути громадянин Швейцарії

На борту потерпілого крах під Москвою літака Ан-148 могли знаходитися іноземці. Цього не виключають екстрені служби. «Національним центром управління в кризових ситуаціях (НЦУКС) МНС Росії організована робота з МЗС РФ і диппредставництвами іноземних держав з питань ідентифікації іноземних громадян, перебування яких було можливо на борту



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Місце катастрофи Ан-148

Раніше повідомлялося, що одним з іноземців може бути громадянин Швейцарії

На борту потерпілого крах під Москвою літака Ан-148 могли знаходитися іноземці. Цього не виключають екстрені служби.

«Національним центром управління в кризових ситуаціях (НЦУКС) МНС Росії організована робота з МЗС РФ і диппредставництвами іноземних держав з питань ідентифікації іноземних громадян, перебування яких було можливо на борту літака», - цитує «Інтерфакс» заступника начальника НЦУКС Ігоря Кутровського.

Попередньо уточнюється громадянство двох осіб, зазначив представник відомства.

Раніше вже повідомлялося про один іноземця, що знаходився на борту - громадянина Швейцарії.

Нагадаємо, пасажирський літак «Саратовських авіаліній» розбився після вильоту з московського аеропорту «Домодєдово». На борту знаходилася 71 особа - 65 пасажирів і шість членів екіпажу.

В катастрофі літака Ан-148 під Москвою ніхто не вижив.

Бортовий номер літака RA-61704. Він почав літати в 2010 році в авіакомпанії «Росія», в 2017 році машину купили «Саратовські авіалінії».

Відео з місця катастрофи Ан-148 під Москвою.

Джерела російських ЗМІ кажуть, що літак Ан-148, що розбився в Підмосков'ї, при зльоті зіткнувся з вертольотом «Пошти Росії». Саме підприємство це спростовує, заявляючи, що не має вертольотів.

Очевидці катастрофи літака Ан-148 під Москвою заявляють, що бачили вибух під крилом.

Телеграм-канал Mash заявив, що встановлено попередню причину катастрофи літака Ан-148. За його даними, нею стала відмова і подальший вибух одного з двигунів.

Міністерство закордонних справ України перевіряє інформацію щодо можливої наявності українців на борту літака Ан-148, який зазнав катастрофи у Росії.