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    Суспільство

    МЗС України викликало «на килим» посла Сербії через «російський Крим»

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    Посол Сербії визнав зазначений прикрий факт, а також підтвердив незмінність підтримки територіальної цілісності та державного суверенітету України з боку Сербії - МЗС України викликало «на килим» посла Сербії через «російський Крим»
    Посол Сербії визнав зазначений прикрий факт, а також підтвердив незмінність підтримки територіальної цілісності та державного суверенітету України з боку Сербії

    На російському стенді в рамках Міжнародного туристичного ярмарку в Белграді було розміщено назви і символіки так званої Республіки Крим, – МЗС

    Міністерство закордонних справ України запросило на розмову посла Сербії в Україні у зв’язку з неприпустимістю спроб легалізації Росією окупації Криму на ярмарку в Белграді. Про це йдеться на сайті МЗС.

    У МЗС зазначили, що «24 лютого 2020 року було запрошено Посла Сербії в Україні Ацу Йовановича та висловлено глибоку стурбованість у зв’язку з фактом розміщення на російському стенді в рамках Міжнародного туристичного ярмарку в м. Белград  назви і символіки т. зв. «Республіки Крим».

    «Увагу Посла Сербії було привернуто до неприпустимості спроб легалізації Російською Федерацією на міжнародній арені окупації Автономної Республіки Крим, а також передано вимогу, аби подібні факти не повторювались у майбутньому», – йдеться у повідомленні міністерства.

    У МЗС стверджують, що «посол Сербії визнав зазначений прикрий факт, а також підтвердив незмінність підтримки територіальної цілісності та державного суверенітету України з боку Сербії».

    Як повідомлялося, 14 лютого член президії БіГ від сербів Мілорад Додік заявив, що Республіка Сербська починає процес виходу зі складу Боснії та Герцеговини.

    З 12 лютого представники Республіки Сербської припинили брати участь у роботі установ центральної влади БіГ через рішення Конституційного суду БІГ, який, на їхню думку, перевищує свої повноваження, а також через те, що серед суддів КС БіГ є іноземці.

    Додік відомий своєю проросійською позицією. Він заявляв про належність Криму Росії і обіцяв відвідати окупований півострів.


    МЗС Крим Росія іноземці Сербія посол Україна
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