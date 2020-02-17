Главу контррозвідки Бельгії запідозрили в шпигунстві на Росію



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Шеф військової контррозвідки Бельгії Клемент Ванденборре 40 років пропрацював у розвідувальній службі

За даними інсайдерів, майора викрили в знищенні певних секретних документів в шредері

У Бельгії відсторонили від виконання обов'язків начальника контррозвідки Служби військової розвідки Бельгії: його запідозрили в роботі на Росію.

Про це пише місцеве видання Nieuwsblad.

Джерела ЗМІ розповіли, що під час спецоперації в Сербії в 2016 році Вандерборре відкрив громадянці Сербії доступ до секретної інформації, хоча вона, ймовірно, була подвійним агентом РФ.

Як повідомили анонімні джерела видання, останнім часом молоді колеги Клемента Вандерборре почали скаржитися на те, як він керує довіреним йому департаментом. Також нібито пішли скарги на комунікацію між відділом розвідки (переважно військові) і відділом контррозвідки, де працюють переважно цивільні.

За даними інсайдерів, майора викрили в знищенні певних секретних документів в шредері.

«Кілька джерел повідомили, що справа Ванденборре має глибоке коріння» - зазначає газета. Натомість розвідник все заперечує.

Видання De Morgen додає, що зараз колишній керівник знаходиться під домашнім арештом, загалом він віддав спецслужбі 40 років.

«Глава військової контррозвідки Клемент Ванденборре, який 40 років пропрацював у розвідувальній службі … підозрюється у знищенні конфіденційних документів. Поки йде розслідування, Ванденборре відсторонений від посади і залишається вдома. Його офіс опечатаний з кінця січня», – йдеться в повідомленні.

Видання зазначає, що звинувачення стосовно керівника служби контррозвідки можуть бути пов’язані з боротьбою двох структур: розвідувальної служби ADIV та військової розвідки.

Нагадаємо, у січні генпрокуратура Болгарії виявила двох росіян із дипломатичним імунітетом, які займалися шпигунством в країні на користь Москви.

Пізніше стало відомо, що Болгарія оголосила персонами нон ґрата двох російських дипломатів. Посол РФ в Болгарії був запрошений в МЗС країни, де йому були вручені відповідні ноти.

Міністерство закордонних справ РФ розцінило видворення російських дипломатів з Болгарії як недружній і провокаційний крок.