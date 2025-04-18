У Києві група підлітків побила військового: реакція поліції

Правоохоронці встановлюють особи всіх причетних до бійки

У Києві група підлітків побила військовослужбовця на гідропарку. Поліція затримала двох причетних юнаків, передає «Главком».

Як стало відомо, сьогодні мережею поширилось відео, на якому підлітки бʼють чоловіка у військовій формі. Згодом стало відомо, що подія сталась на гідропарку в столиці.

За попередніми даними, група хлопців підійшла до військового та спровокувала конфлікт. Після цього почалась бійка, в якій чоловіка в формі повалили на підлогу і почали бити руками та ногами.

Затриманими виявились 17-річні місцеві мешканці. Наразі встановлюються особи інших причетних до бійки.

Лікарі надають потерпілому необхідну медичну допомогу.

«На місці працює слідчо-оперативна група, вирішується питання щодо відкриття кримінального провадження за ст. 296 Кримінального кодексу України», – написали в поліції Києва.

До слова, під час моніторингу соціальних мереж правоохоронці виявили інформацію про напад на військового й нанесення йому тілесних ушкоджень у Солом'янському районі Києва.

Повідомляється, що інформацію про напад на військового та нанесення йому тілесних ушкоджень поліцейські виявили 2 квітня під час моніторингу соціальних мереж, до цього повідомлення чи заяв щодо зазначеної події до поліції не надходило.

Нагадаємо, поліція Києва встановлює обставини інциденту за участі військового.

Подія відбулася 29 березня ввечері в одному з дворів Голосіївського району столиці. Між ветераном та компанією відпочивальників виник конфлікт, під час якого чоловіку нанесли тілесні ушкодження. На місце події виїжджала слідчо-оперативна група управління поліції, яка встановила всіх учасників конфлікту.