Внаслідок обстрілу Харкова загинула одна людина

У Харкові завершено аварійно-рятувальні роботи після російської атаки. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС.

Повідомляється, що спільно з співробітниками ДСНС працівники комунальних служб міста провели роботи з ліквідації наслідків обстрілу.

«Вивезено 45 м куб. будівельного сміття. Зняті аварійні конструкції з трьох багатоквартирних будинків та з будівлі навчального закладу. Психологами ДСНС надано допомогу 150 особам. Загалом внаслідок ворожих ракетних ударів загинула 1 особа, 114 постраждало, з них 9 дітей», – написали в ДСНС.

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Окупанти атакували Харків трьома ракетами «Іскандер» на світанку 18 квітня, приблизно о 5:10. Під атакою опинився Основʼянський район міста.

Одна з ракет розірвалась у повітрі просто над спальним районом, інша влучила по території підприємства поруч із житловою забудовою.

У Харкові пошкоджені десятки багатоквартирних та приватних будинків, дві школи, два дитсадки, центр дитячої творчості, машини тощо.

Правоохоронці розпочали досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину, що спричинив загибель людини (ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України)