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В одному з районів Києва зафіксовано падіння уламків БпЛА (оновлено)

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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В одному з районів Києва зафіксовано падіння уламків БпЛА (оновлено)
Дрони атакували Київ
фото з відкритих джерел

О 02:32 у столиці пролунали сирени відбою повітряної тривоги

У ніч проти 5 квітня російські війська запустили ударні дрони по Києву. Столична влада повідомила, що зафіксовано падіння уламків у Києві, передає «Главком».

У Києві повітряна тривога пов'язана з загрозою ударних дронів тривала трохи більше години.

Спершу про падіння уламків збитого ворожого БпЛА в Деснянському районі, неподалік межі міста, повідомили в КМВА.

Згодом міський голова Віталій Кличко зазначив, що зафіксовано влучання уламків БпЛА в Дніпровському районі столиці. За його словами, екстрені служби прямують на місце.

Оновлено 03:25

Внаслідок падіння уламків збитого дрона в Деснянському районі зафіксовано займання. На місці працюють пожежники. Роботи з гасіння завершено. Пожежу ліквідовано.

Інформація про постраждалих відсутня.

Нагадаємо, що російські війська вчергове атакували Кривий Ріг ракетою. На цей час відомо про понад десяток загиблих та поранених. Зазначається, що у Кривому Розі загинуло як мінімум 16 людей, з них шестеро – діти. Від ворожого удару постраждали понад 60 людей.

Того ж дня ввечері росіяни запустили дрони по Кривому Рогу. Внаслідок атаки «шахедів» загинула літня жінка. Вона згоріла у приватному будинку, куди влучив «шахед». Відомо про п'ятьох поранених.

Також в одному з районів міста через удар перебиті рейки та контактна мережа, не ходитимуть декілька трамваїв. У двох місцях рятувальники ще боряться з полум'ям.

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Теги: Віталій Кличко рятувальники тривога росіяни

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