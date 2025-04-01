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У Литві знайдено тіло ще одного мертвого американського військового

Варвара Шолян
glavcom.ua
Варвара Шолян
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У Литві знайдено тіло ще одного мертвого американського військового
Раніше у болоті було виявлено машину американців
фото: AP

Командування висловило співчуття родинам військовослужбовців

На полігоні поблизу литовського міста Пабраде сьогодні, 1 квітня, було знайдено тіло четвертого американського військового – останнього з тих, хто раніше зникли, а потім були знайдені мертвими. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Командування армії США у Європі та Африці.

«Четвертого солдата армії США, призначеного до бойової групи 1-ї бронетанкової бригади 3-ї піхотної дивізії, знайдено мертвим поблизу Пабраде вдень 1 квітня», – йдеться у повідомлені.

Дані про солдата не розголошуватимуться до інформування його родичів.

Командувач армією США у Європі та Африці генерал Крістофер Донахью висловив співчуття родинам американських військовослужбовців.

«Я не можу не наголосити на підтримці, яку нам надали наші союзники в Литві. Ми покладалися на них, і вони разом з союзниками з Польщі та Естонії, а також нашими моряками, пілотами та спеціалістами інженерного корпусу допомогли нам знайти і повернути наших солдатів додому. Це трагічна подія, але вона лише підтверджує, як важливо мати союзників та друзів», – зазначив Донахью.

Нагадаємо, 25 березня четверо американських солдатів зникли безвісти під час військових навчань на полігоні Сільвестраса Жукаускаса в Пабраде – місті, розташованому поблизу кордону з Білоруссю.

Згодом у болоті був знайдений броньований автомобіль американських військових. Напередодні, 31 березня, троє військовослужбовців США, які брали участь у навчаннях в Пабраде, були знайдені мертвими.

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Теги: військові навчання Литва

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