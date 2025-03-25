У Львівській області знайдено мертвою зниклу 16-річну одеситку

Тіло дівчини було виявлено на території одного з населених пунктів Львівщини

Зниклу безвісти 16-річну Анастасію Парфенову знайдено мертвою. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на поліцію Одеської області.

Тіло неповнолітньої дівчини було виявлено на території Львівської області. Попередньо, без ознак насильницької смерті.

Інформацію про те, що дівчина зникла з дому в Одесі ще 13 березня поліцейські отримали від її матері вночі 22 березня. За даним фактом було розпочато провадження.

Дівчину знайшли мертвою вчора, 24 березня, на території одного з населених пунктів Львівщини. Тіло неповнолітньої скеровано на експертизу для встановлення остаточної причини смерті.

Встановлюються всі обставини трагедії. Слідчі дії тривають.

Нагадаємо, у столиці помер семирічний хлопчик в приватній стоматологічній клініці. За попередніми даними, у нього зупинилося серце після введення наркозу. Правоохоронці зазначають, що на місці працювала бригада швидкої медичної допомоги, які протягом двох годин намагалися реанімувати хлопчика, однак дитина померла.

Як повідомлялося, київська клініка, в якій семирічний хлопчик помер після наркозу в стоматолога, розпочала внутрішнє розслідування. Також від роботи тимчасово відсторонили лікарку-анестезіолога.

До слова, у Тернополі під час лікування зубів загинув однорічний малюк.