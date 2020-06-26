На Дніпрі вперше за 120 років не було паводка



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По Дніпру паводка не було, але отримали великий паводок по річці Дністер, який дещо менший, ніж був у 2008 році - Сирота

Як правило, весняний паводок на Дніпрі відбувається в травні-червні - директор «Укргідроенерго»

На Дніпрі вперше за 120 років не було паводка. Про це заявив в п'ятницю, 26 червня під час відео-пресконференції генеральний директор «Укргідроенерго» Ігор Сирота.

За його словами, як правило, весняний паводок на Дніпрі відбувається в травні-червні.

«І ми можемо спрогнозувати плавний перехід скидання води вже з лютого. Звісно, в цьому році вперше за 120 років, коли на Дніпрі не було паводка, тобто йшов приплив 800 метрів, при тому що середній паводок на Дніпрі - 2500-3000 кубічних метрів. Природа сьогодні так вчинила. По Дніпру паводка не було, але отримали великий паводок по річці Дністер, який дещо менший, ніж був у 2008 році», - сказав Сирота.

Він зазначив, що, враховуючи досвід 2008 року, вдалося краще підготуватися до паводка і не допустити підтоплення Могилева-Подільського.

«У 2008 році паводок був 5500 кубічних метрів, а сьогодні він 4200. Маючи досвід, який, скажімо так, був не дуже успішним у 2008 році ... Взявши за модель паводок 2008 року, були зроблені більш точні розрахунки, щоб не допустити такого підтоплення Могилева-Подільського і нижче по річці Дністер, який ми маємо, на жаль, в Івано-Франківській області», - сказав Сирота.

Як повідомлялося, 24 червня у Чернівцях на річці Прут відбулося проходження максимального рiвня води у висотою 680 -730 см.

Нагадаємо, через негоду у західних областях України ще з понеділка 22 червня почалися паводки. Так, ще 22 червня поблизу села Банилів Вижненського району на річці Черемош стався порив дамби №5 на відрізку понад 10 метрів.

Вже тоді рятувальники попередили про паводки у Карпатах. Фахівці попередили, що затопить щонайменше чотири райони. Очікується, що негода піде на спад ближче до кінця тижня.

Також через паводок понад тисяча мешканців Буковини залишилася без газу.

На Прикарпатті у Верховинському районі через сильні опади сталося близько 30 зсувів та селевих потоків.

Як повідомлялося, лише на третій день негоди Шмигаль та Аваков вилетіли на Прикарпаття.

Вранці 24 червня на Прикарпаття вилетіли прем'єр-міністр Денис Шмигаль і глава МВС Аваков з метою скоординувати роботу з подолання наслідків паводків. Зазначимо, що негода в Карпатах вирує вже кілька днів.