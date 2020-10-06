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    Суспільство

    На Харківському марафоні знепритомнів і помер учасник забігу

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    На Харківському марафоні знепритомнів і помер учасник забігу - На Харківському марафоні знепритомнів і помер учасник забігу
    На Харківському марафоні знепритомнів і помер учасник забігу

    Колєров біг на дистанції 21,1 км, а потім знепритомнів

    На Харківському марафоні знепритомнів і помер учасник забігу Євген Колєров.

    Про це йдеться у повідомленні організаторів забігу.

    Колєров біг на дистанції 21,1 км, а потім знепритомнів.

    Представник організатора забігу намагався допомогти чоловіку та викликав швидку допомогу. Але вже у лікарні Євген помер.

    Організатори марафону планують надати матеріальну допомогу сім'ї померлого.

    Як уточнили Укрінформу у пресслужбі Харківської міськради, в умовах карантину маршрут Харківського міжнародного марафону пролягав не центральними вулицями міста, як завжди, а Лісопарком і велодоріжкою.

    «Траса була промаркована й сертифікована, забезпечено охорону та медичний супровід. Цього року на різні дистанції марафону зареєструвалося понад 3 тис. учасників з різних міст України та зарубіжжя», – сказали у пресслужбі.

    Харківський міжнародний марафон проводиться щороку, він внесений до Національного реєстру рекордів України як наймасовіший забіг за кількістю зареєстрованих учасників.

    марафон міст
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