На Харківському марафоні знепритомнів і помер учасник забігу



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На Харківському марафоні знепритомнів і помер учасник забігу

Колєров біг на дистанції 21,1 км, а потім знепритомнів

На Харківському марафоні знепритомнів і помер учасник забігу Євген Колєров.

Про це йдеться у повідомленні організаторів забігу.

Колєров біг на дистанції 21,1 км, а потім знепритомнів.

Представник організатора забігу намагався допомогти чоловіку та викликав швидку допомогу. Але вже у лікарні Євген помер.

Організатори марафону планують надати матеріальну допомогу сім'ї померлого.

Як уточнили Укрінформу у пресслужбі Харківської міськради, в умовах карантину маршрут Харківського міжнародного марафону пролягав не центральними вулицями міста, як завжди, а Лісопарком і велодоріжкою.

«Траса була промаркована й сертифікована, забезпечено охорону та медичний супровід. Цього року на різні дистанції марафону зареєструвалося понад 3 тис. учасників з різних міст України та зарубіжжя», – сказали у пресслужбі.

Харківський міжнародний марафон проводиться щороку, він внесений до Національного реєстру рекордів України як наймасовіший забіг за кількістю зареєстрованих учасників.