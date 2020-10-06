На Харківському марафоні знепритомнів і помер учасник забігу
Колєров біг на дистанції 21,1 км, а потім знепритомнів
На Харківському марафоні знепритомнів і помер учасник забігу Євген Колєров.
Про це йдеться у повідомленні організаторів забігу.
Колєров біг на дистанції 21,1 км, а потім знепритомнів.
Представник організатора забігу намагався допомогти чоловіку та викликав швидку допомогу. Але вже у лікарні Євген помер.
Організатори марафону планують надати матеріальну допомогу сім'ї померлого.
Як уточнили Укрінформу у пресслужбі Харківської міськради, в умовах карантину маршрут Харківського міжнародного марафону пролягав не центральними вулицями міста, як завжди, а Лісопарком і велодоріжкою.
«Траса була промаркована й сертифікована, забезпечено охорону та медичний супровід. Цього року на різні дистанції марафону зареєструвалося понад 3 тис. учасників з різних міст України та зарубіжжя», – сказали у пресслужбі.
Харківський міжнародний марафон проводиться щороку, він внесений до Національного реєстру рекордів України як наймасовіший забіг за кількістю зареєстрованих учасників.