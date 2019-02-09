На Херсонщині цвітуть підсніжники та крокуси



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Зараз температура повітря знизилася і квіти закрилися в очікуванні нового потепління

Підсніжники зацвіли в заповіднику Асканія-Нова, коли температура повітря піднялася до +13 градусів

У Херсонській області розцвіли підсніжники і крокуси. Про це повідомляє ТСН.

Відзначається, що перші підсніжники в заповіднику Асканія-Нова почали пробиватися ще на початку лютого.

«Минулого тижня, коли денна температура досягла +13, у рослин був період інтенсивного росту. Зараз температура знизилася і квіти закрилися в очікуванні нового потепління», - йдеться в повідомленні.

Також зазначається, що на узбережжі Азовського моря - на Арабатській стрілці - розцвіли дикі крокуси. Місцеві жителі фотографують їх та публікують знімки в соцмережах.

Раніше на цьому тижні розцвіли підсніжники в Румунії. Минулі вихідні стали найтеплішими у цій країні для початку лютого за останні 60 років. Повітря нагрілося до +17 градусів.

Нагадаємо, на початку січня в Мукачеві під снігом зацвіла «шалена» сакура. Це дерево цвіте тричі в рік.