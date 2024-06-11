На Хмельниччині чоловік з ножем напав на військовослужбовця ТЦК

Під час оповіщення військовозобов’язаних чоловік дістав ніж та поранив працівника ТЦК в плече

У селі Книжківці Хмельницької області чоловік напав з ножем на представника Територіального центру комплектування та соціальної підтримки під час перевірки облікових документів. Про це повідомляє пресслужба Хмельницького ТЦК.

Як зазначає пресслужба, удень працівники військкомату здійснювала заходи щодо перевірки документів та оповіщення військовозобов’язаних. Під час однієї з таких перевірок чоловік дістав ніж та поранив працівника ТЦК в плече.

Нападника затримали одразу за вчинення злочину, відповідальність за який передбачена статтею 125 Кримінального кодексу України. Згодом правоохоронців вилучили у зловмисника заборонену речовину та шокер.

Натомість пораненого військового було доправлено до шпиталю. Життю військовослужбовця нічого не загрожує.

«Військовослужбовці ТЦК та СП, які беруть участь або організовують оповіщення військовозобов’язаних, відповідно до законодавства є спеціальним суб’єктом, який виконує службові обов’язки під час правового режиму воєнного стану. Відтак образи, опір або перешкоджання їхній діяльності – матимуть наслідки, а порушники нестимуть адміністративну чи кримінальну відповідальність», – йдеться в повідомленні військкомату.

Нагадаємо, у Чернівецькому обласному ТЦК та СП повідомили, що група розлючених людей напала на військовослужбовця, до нього застосували силу та погрози. Щоб захиститися, йому довелося стріляти в землю.

Раніше у мережі поширилося відео, на якому декілька жінок на Хмельниччині напали на машину кольору хакі із зображенням білого хреста. В автомобілі перебували щонайменше двоє співробітників Територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Згодом стало відомо, що Ізяславський районний суд Хмельницької області оштрафував на 85 грн одну з нападниць.

До слова, у межах процесу мобілізації працівники територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки не мають право затримувати людей для доправлення до ТЦК та СП для оновлення військово-облікових даних.