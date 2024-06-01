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На Херсонщині було атаковано місце базування окупантів (фото)

Наталія Порощук
glavcom.ua
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На Херсонщині було атаковано місце базування окупантів (фото)
Повідомляють про детонацію у Малокаховці
фото: Петро Андрющенко

Повідомляють про детонацію та сильну пожежу

Увечері 1 червня на тимчасово окупованому лівому березі Херсонщини було атаковано місце базування російських загарбників. Про це повідомляє радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

На Херсонщині було атаковано місце базування окупантів (фото) фото 1
фото: Петро Андрющенко

«Малокаховка. Приліт по базуванню окупантів. Повідомляють про детонацію та сильну пожежу», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що раніше російські військові обстріли селище Велика Олександрівка на Херсонщині, внаслідок чого постраждала 50-річна жінка. Зазначається, що потерпілу шпиталізували до лікарні для надання медичної допомоги.

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Теги: окупанти Херсонщина військові ЗСУ росія Україна війна

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