На Херсонщині було атаковано місце базування окупантів (фото)

Повідомляють про детонацію у Малокаховці

Повідомляють про детонацію та сильну пожежу

Увечері 1 червня на тимчасово окупованому лівому березі Херсонщини було атаковано місце базування російських загарбників. Про це повідомляє радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

фото: Петро Андрющенко

«Малокаховка. Приліт по базуванню окупантів. Повідомляють про детонацію та сильну пожежу», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що раніше російські військові обстріли селище Велика Олександрівка на Херсонщині, внаслідок чого постраждала 50-річна жінка. Зазначається, що потерпілу шпиталізували до лікарні для надання медичної допомоги.