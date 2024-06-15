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Скоротити повноваження ТЦК? Міноборони прокоментувало ініціативу

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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Скоротити повноваження ТЦК? Міноборони прокоментувало ініціативу
У Раді тривають дискусії щодо обмеження повноважень ТЦК
фото з відкритих джерел

Наразі немає остаточного рішення щодо обмеження повноважень військкоматів, однак нардепи справді розглядають цю ідею

У Верховній Раді обговорюється пропозиція обмежити повноваження Територіальних центрів комплектування (ТЦК) та передати їхні функції цивільним органам. Про це в етері телемарафону заявив речник Міноборони Дмитро Лазуткін.

«Давайте працювати з реальністю: поки що немає якогось рішення. Розмови тривають і, дійсно, зробити це більш зрозумілим, щоби працювала система, наприклад, так як працють ЦНАПи – це доволі приваблива ініціатива», – зазначив Лазуткін.

Він наголосив, що ця ініціатива справді розглядається й опрацьовується. Однак більше подробиць розкривати не став, оскільки наразі «немає конкретики».

«Є розмови, є суспільний діалог. І добре, що він є», – зауважив речник Міноборони.

Нагадаємо, що в межах процесу мобілізації працівники територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки не мають право затримувати людей для доправлення до ТЦК та СП для оновлення військово-облікових даних.

До слова, Лазуткін запевнив, що в рекрутингових центрах не видають повістки. Під час розмови з фахівцем можна порадитись й дізнатись, які наразі вакансії потребують ті, чи інші підрозділи. 

Раніше Лазуткін повідомив, що оновлення облікових даних через застосунок «Резерв+», означає виконання норми закону, яка набула чинності з 18 травня. Водночас представники ТЦК все одно можуть вручити повістку на вулиці. 

Як повідомлялося, Кабмін затвердив новий порядок вручення повісток.

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Теги: Міноборони мобілізація військовозобов'язаний ТЦК

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