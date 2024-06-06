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Нардеп назвав два випадки, коли військкоми можуть застосовувати силу до громадян

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
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Нардеп назвав два випадки, коли військкоми можуть застосовувати силу до громадян
Депутат назвав законні підстави використання співробітниками ТЦК фізичної сили щодо військовозобов’язаних
фото з відкритих джерел

Підставою для застосування примусу може стати відмова виконання вимог закону про мобілізацію або дезертирство

Представники територіальних центрів комплектування (ТЦК) можуть застосовувати силу щодо громадян, які відмовляються виконувати вимоги мобілізаційного закону або самовільного залишили місце служби. Про це в інтерв’ю «Укрінформу» повідомив народний депутат і заступник голови парламентського комітету з питань прав людини, деокупації та реінтеграції Руслан Горбенко.

Депутат наголосив, що треба розслідувати всі заяви про побиття або вбивства співробітниками ТЦК, і додав, що у деяких випадках саме їхня некомпетентність ставала причиною конфліктів.

«Тому дуже важливий належний відбір кандидатів до ТЦК, зокрема, з урахуванням їхнього психологічного стану та підготовки для спілкування з військовозобов'язаними. Це зробить мобілізацію ефективнішою та вибудує довіру суспільства до центрів комплектування», – вважає Горбенко.

На думку нардепа, кожен окремий випадок протиправних дій ТЦК потрібно розглядати ретельно й комплексно, однак необхідні жорсткіші санкції до посадових осіб, відповідальних за мобілізацію.

Раніше повідомлялося, що у Дніпрі співробітники ТЦК намагалися силою затягнути чоловіка в бус. У ТЦК пояснили, що чоловік – чинний військовослужбовець, який намагався втекти. Як зазначається, у місті Київ поблизу станції метро «Деміївська» під час перевірки документів співробітниками Національної поліції України були виявлені особи, які ухилялися від виконання військового обов’язку. Один із чоловіків намагався чинити опір. 

Нагадаємо, у разі встановлення, що військовозобов’язаний перебуває у розшуку, поліцейські примусово доставлятимуть його до Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП). За словами голови Національної поліції Івана Вигівського, поліція під час виконання повноважень уповноважена застосовувати заходи примусу.

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Теги: депутат ТЦК мобілізація конфлікт бійка

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