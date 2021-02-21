«На мертвого легко повісити всіх собак»: Антоненко побоюється за своє життя

Андрій Антоненко наголосив, що не збирається зводити рахунки з життям, оскільки впевнений у своїй перемозі

Музикант та ветеран АТО Андрій Антоненко, який є фігурантом «справи Шеремета», написав листа, в якому повідомив, що побоюється за своє життя у СІЗО.

Лист опублікований на сторінці ініціативи #FreeRiff у Facebook.

Антоненко написав, що після візиту до Офісу генпрокурора нардепів від «Європейської солідарності» та «Голосу» з нього «зняли певні внутрішні обмеження по умовах перебування в ув’язненні».

«Є два моменти. Перший – позитивний, в який хотілося би вірити, що це є перший крок до справедливості, а саме до мого звільнення з полону режиму МВС. І другий – що це є чергова витівка того самого режиму МВС щодо можливого мого усунення фізично. Оскільки свої помилки вони визнавати не хочуть, а на мертвого легко повісити всіх собак!», – зазначив Антоненко.

У зв’язку з цим він наголосив, що не має ані ворогів, ані конфліктів у СІЗО, не вживає алкоголь чи наркотики, стежить за своїм здоров’ям, веде здоровий спосіб життя, займається спортом і не збирається зводити рахунки з життям, оскільки впевнений у своїй перемозі.

Якщо з Антоненком щось трапиться, то він попросив «про адекватну реакцію» своїх побратимів по Силам спецоперацій Збройних сил, всіх патріотів і небайдужих громадян України.

Раніше цього тижня адвокат заявив, що в Антоненка у СІЗО загострилася хвороба судин і руйнуються зуби.

Нагадаємо, апеляційний суд Києва 10 лютого вчергове відмовив адвокатам ветерана АТО та співака Андрія Антоненка щодо зміни запобіжного заходу у справі вбивства журналіста Павла Шеремета.

Як повідомлялося, 3 лютого Шевченківський райсуд Києва продовжив до 2 квітня включно дію запобіжних заходів обвинуваченим у справі про вбивство Шеремета Андрію Антоненку і Юлії Кузьменко, яка перебуває під цілодобовим домашнім арештом, а також строк дії обов'язків для третьої обвинуваченої Яни Дугарь.

19 січня стало відомо, що колишній співробітник білоруського спецназу Ігор Макар приїжджав до Києва, щоб свідчити у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета. Перед цим він опублікував та передав Нацполіції аудіозаписи про можливу причетність білоруської влади до вбивства.

Макар розповів, що про підготовку вбивства Шеремета Україну попереджали ще у 2012 році.

Журналіст Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року в Києві внаслідок вибуху автомобіля.

12 грудня 2019 року міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив про затримання та оголошення підозр фігурантам справи. Слідство підозрює лікаря й волонтера Юлію Кузьменко, медсестру парашутно-десантного батальйону Яну Дугарь та ветерана АТО Андрія Антоненка.