Адвокат: в Антоненка у СІЗО загострилася хвороба судин і руйнуються зуби

Захист сподівається, що Антоненку змінять запобіжний захід і він зможе без перешкод сходити в лікарню

В обвинуваченого у справі щодо вбивства журналіста Павла Шеремета Андрія Антоненко загострення хвороби судин та почали руйнуватися зуби.

Про це заявив адвокат Станіслав Кулик у інтерв’ю виданню «Букви».

«В Антоненка загострення хвороби із судинами. Почалася руйнація зубів. Крім того, він мав симптоми, подібні до Covid-19. Ми просили змінити запобіжний, щоби він мав змогу нормально лікуватися за межами СІЗО. Але це клопотання відхилили, натомість зобов’язали ізолятор надати медичну допомогу», – зазначив адвокат.

Він уточнив, що у СІЗО наявний стоматологічний кабінет.

«Лікарка з тими засобами й можливостями, які є в ізоляторі, спробувала Антоненку допомогти. Але після того у нього випав зуб. І нам довелося звертатися до приватного стоматолога, який їхав до Андрія у СІЗО, щоби лікувати зуби», – сказав Кулик.

Щодо проблем із судинами, адвокат зазначив, що штатний хірург ізолятора його оглянув, і зробив висновок, що треба судинний хірург.

«Нам вдалося організувати візит лікаря, судинного хірурга, який Антоненка лікував раніше. Він приїхав в ізолятор, так само його оглянув і сказав, що треба провести діагностику за допомогою спеціальної апаратури. Після того ситуація заглохла. Аби вивезти Андрія в лікарню, треба за кілька тижнів до того подати заявку, щоби медзаклад перевірили: чи безпечно туди везти людину, чи можна її там охороняти. І відповіді поки немає», – повідомив Кулик.

Захист сподівається, що Антоненку змінять запобіжний захід і він зможе без перешкод сходити в лікарню.

Кулик сказав, що спеціаліст однієї з лабораторій Києва приїжджав у СІЗО і взяв у Антоненка тест на коронавірус – результати були негативні.

«Ми трохи видихнули. Але реальний ризик був, адже на коронавірусну хворобу перехворіли двоє адвокатів. І один із них ходив до Андрія в ізолятор, ще коли не знав про захворювання. На щастя, виявилося, що в Антоненка була звичайна застуда», – додав він.

Нагадаємо, апеляційний суд Києва 10 лютого вчергове відмовив адвокатам ветерана АТО та співака Андрія Антоненка щодо зміни запобіжного заходу у справі вбивства журналіста Павла Шеремета.

Як повідомлялося, 3 лютого Шевченківський райсуд Києва продовжив до 2 квітня включно дію запобіжних заходів обвинуваченим у справі про вбивство Шеремета Андрію Антоненку і Юлії Кузьменко, яка перебуває під цілодобовим домашнім арештом, а також строк дії обов'язків для третьої обвинуваченої Яни Дугарь.

19 січня стало відомо, що колишній співробітник білоруського спецназу Ігор Макар приїжджав до Києва, щоб свідчити у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета. Перед цим він опублікував та передав Нацполіції аудіозаписи про можливу причетність білоруської влади до вбивства.

Макар розповів, що про підготовку вбивства Шеремета Україну попереджали ще у 2012 році.

Журналіст Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року в Києві внаслідок вибуху автомобіля.

12 грудня 2019 року міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив про затримання та оголошення підозр фігурантам справи. Слідство підозрює лікаря й волонтера Юлію Кузьменко, медсестру парашутно-десантного батальйону Яну Дугарь та ветерана АТО Андрія Антоненка.