На міжнародній виставці озброєнь в Абу-Дабі презентували харківський БТР



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Розробку харківських конструкторів КБ імені Морозова БТР- 4МВ1

Українська делегація, також, вперше продемонструвала моделі наземного протикорабельного ракетного комплексу «Нептун» і реактивної системи «Вільха»

На міжнародній виставці IDEX-2019 в Абу-Дабі представили розробку харківських конструкторів КБ імені Морозова – БТР- 4МВ1. Про це інформує x-vymir.com.

Принципово нова машина, яка відповідає вимогам НАТО. В ній враховані всі побажання українських військових. Його основна задача – непомітно та швидко доправити десантників на бойове завдання. Тихий двигун та висока швидкість в умовах бездоріжжя. БТР плаває на глибині до 4 метрів. Крім того, фахівці з Харкова змінили фронтальну частину бойової машини і використали принцип «рознесеної броні». Завдяки цьому, стверджують в концерні, був полегшений ремонт бронетранспортера в польових умовах.

За інформацією державного концерну «Укроборонпром», українська делегація, також, вперше продемонструвала моделі наземного протикорабельного ракетного комплексу «Нептун» і реактивної системи «Вільха».

Під час виставки представники «Укроборонпрому» відбулись переговори з делегаціями з Анголи, Азербайджану, Об’єднаних Арабських Еміратів та Бангладешу, а також з міжнародними компаніями.