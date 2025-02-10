Росіяни на окупованій Луганщині розпочали процес з ліквідації шкіл

На тимчасово окупованій території Луганської області покинуті будівлі шкільних закладів передадуть підрозділам армії РФ. Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Окупанти тимчасово окупованих районів Луганської області через демографічну кризу та відсутність належної кількості дітей шкільного віку почали процес закриття або об’єднання низки шкіл.

Це відбувається в рамках чергового російського «національного проєкту», та фактично – все більше людей намагаються покинути тимчасово окуповані території.

«Російська пропаганда може багато розповідати про «щасливе та бурхливе життя під триколором» , та їхні рішення і дії – показують реальний стан справ. Дітей все менше, вчителів все менше, охочих переїхати з регіонів рф на ТОТ України все менше», – йдеться у повідомленні.

Окупанти запланували об’єднання малонаселених шкіл, а деякі школи будуть укрупнені разом із дитячими садочками, щоб виправдати існування.

Також в регіоні існує проблема з кадрами, що додатково ускладнює навчальний процес. Крім того, батьки відмовляються віддавати дітей у школи, де навчають за пропагандистською програмою Росії.

До слова, серед російських військових, що перебувають на окупованій території Луганщини, збільшилася кількість дезертирів.

Нагадаємо, що на окупованих територіях Луганщини, російські окупанти відбирають житло у місцевих жителів, які не отримали російський паспорт, також на Луганщині росіяни зобов'язали пенсіонерів ходити до «республіканської» бібліотеки на перегляд пропагандистського кіно про Другу світову війну.