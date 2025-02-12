Дмитро Козюра та його династія. Що відомо про «щура», якого спіймав Малюк

Полковнику Дмитру Козюрі оголошено підозру у держзраді. Деталі гучного викриття СБУ

Сьогодні Служба безпеки України похвалилася деталями складної операції, яка у підсумку вивела на топпосадовця самої спецслужби. «Щуром» виявився керівник Штабу Антитерористичного центру при СБУ полковник Дмитро Козюра, який, за даними слідства, працював на російську ФСБ.

СБУ вирішила не приховувати обличчя потенційного зрадника і оприлюднила його фото «у супроводі» керманича Служби Василя Малюка, який особисто керував спецоперацією. Вигляд на фото Козюра мав кепський, із синяком лобі.

«Це була надскладна розробка і подальша багатоходова реалізація, під час якої ми використали всі можливі гласні та негласні форми та методи нашої діяльності, а також всю можливу палітру оперативно-технічних заходів. За рахунок шифрованих програмних закладок ми проникли у гаджети зрадника – мобільні термінали, комп’ютери. Ми фактично з ним жили, проводили аудіо- і відеоконтроль. У процесі цього всього нам вдалося якісно задокументувати збір і передачу зрадником відповідної інформації ворогу», – відзвітував Василь Малюк.

Окрім топспецслужбіста, правоохоронці пообіцяли оголосити підозру його батькам, які у телефонних розмовах виправдовували війну Росії проти України.

Тим часом, як дізнався «Главком», батько Козюри наразі «вибиває» через суд собі більшу пенсію як колишній працівник спецслужби.

Хто такий Дмитро Козюра?

Про підозрюваного у держзраді Дмитра Козюру обмаль відкритої інформації. Виняток хіба що торішній допис-подяка від київського градоначальника Віталія Кличка. Столичний мер навіть сфотографувався у робочому кабінеті Козюри, розглядаючи світлини з обладнанням для потреб ЗСУ.

У серпні 2024 року Віталій Кличко зустрічався з нинішнім підозрюваним Дмитром Козюрою фото: Віталій Кличко/Telegram

За даними військового журналіста Юрія Бутусова, Козюра на службі в СБУ понад 20 років. На початку «нульових» він працював у кадровому відділі Академії СБУ, мав повний доступ до особових справ усіх курсантів. Тобто «майже увесь офіцерський склад СБУ міг бути під контролем російської агентури», припустив Бутусов.

Посаду начальника штабу Антитерористичного центру при СБУ Дмитро Козюра обійняв у 2016 році фото: Національна академія СБУ

Посаду начальника штабу Антитерористичного центру при СБУ Дмитро Козюра обійняв у 2016 році. До повноважень цієї структури належить: запобігання терористичній діяльності, у тому числі своєчасне виявлення та усунення причин і передумов для терактів; інформування населення про рівні загроз щодо можливого вчинення терактів; безпека потенційних об’єктів державної влади від терористичних посягань.

«З 24 лютого 2022 року основним завданням Антитерористичного центру є протидія терористичній та диверсійній діяльності російських спецслужб», – сказано на сайті СБУ.

Натомість, за іронією долі, Дмитро Козюра безпосередньо очолив диверсійну роботу ворога всередині української спецслужби. За даними слідства, у 2018 році підозрюваного завербувало ФСБ у Відні. Протягом тривалого часу Козюра був «законсервований» російськими кураторами і не здійснював активної шпигунської діяльності. Однак наприкінці грудня 2024-го ФСБ поновила з ним контакти. Куратором виступав «ефесбешник» Юрій Шаталов, а зв’язковим – колишній помічник народного депутата від Партії регіонів Володимира Олійника Максим Ситєнков. За відомостями правоохоронців, під час Революції гідності Ситєнков входив до так званого штабу близького до Януковича високопосадовця, а також особисто перевозив з Москви готівку, яку потім роздавали учасникам проплачених мітингів. Нині зв’язковий Козюри включений до бази розшуку МВС за підозрою у незаконному поводженні зі зброєю.

Як повідомила СБУ, для зв’язку з резидентом ворожої спецслужби «щур» Козюра використовував конспіративну квартиру в Києві. Він отримав спеціальний мобільний телефон, Wi‑Fi роутер та сім-карту, за допомогою яких і здійснював приховану передачу зібраної для ФСБ РФ інформації, у тому числі документів, що становлять державну таємницю. У цілому, слідство задокументувало 14 епізодів протиправної діяльності керівника Штабу Антитерористичного центру.

Що відомо про батьків «щура»?

У матеріалах кримінальної справи фігурують і близькі родичі полковника Козюри, зокрема, батько та матір. Наприклад, матір у розмові з батьком підозрюваного обурюється тим, що російські війська воюють за села Донеччини, а не відразу за великі міста: «Краматорск… Вот эти города надо, как бы, забирать. А они (армія РФ – «Главком») за каждое село дерутся».

СБУ повідомила: батькам Козюри планується оголосити про підозру за ст. 436-2 Кримінального кодексу («Виправдовування агресії РФ проти України»). Найсуворіше покарання за цією статтею – до трьох років тюрми.

Як стало відомо «Главкому» з відкритих джерел, батько керівника Штабу Антитерористичного центру при СБУ Валерій Козюра, 1948 року народження працює в Національній Академії СБУ, є кандидатом технічних наук, доцентом. У 2023 році названий виш видав збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції, де є кілька статей Козюри-старшого у співавторстві з викладачами та студентами. Зокрема, він описує цикл кібератаки та етапи її усунення. Радить «діяти обачно, щоб гарантувати відсутність старих або появу нових вразливостей для порушників». В інших статтях Валерій Козюра разом зі студентами аналізують шляхи впровадження програмних закладок в комп’ютерні системи і застосування апаратних закладок у мікросхеми.

У серпні 2024-го Козюра-старший почав судитися зі столичним Головним управлінням Пенсійного фонду. Його не влаштовувало те, що Пенсійний фонд зменшив розмір пенсії за вислугу років.

У серпні 2024-го Козюра-старший почав судитися зі столичним Головним управлінням Пенсійного фонду витяг з судового реєстру

Відповідно, просив Феміду зобов’язати Пенсійний фонд перерахувати пенсію з січня 2018 року. Свої аргументи Валерій Козюра підкріпив довідкою фінансово- економічного управління Служби безпеки України. Станом на момент публікації, кінцевого рішення суду немає.

P.S. Пізно ввечері 12 лютого лютого з’явилася інформація, що брат батька підозрюваного у держзраді керівника Штабу Антитерористичного центру працював у структурі ФСБ Росії на керівній посаді. Йдеться про генерал-полковника Олексія Кузюру (різниця в одній літері прізвища). Він тривалий час очолював Управління міжнародного співробітництва ФСБ.

Віталій Тараненко, «Главком»