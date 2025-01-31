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Фінляндія передасть Україні нову військову допомогу на майже 200 млн євро

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Фінляндія передасть Україні нову військову допомогу на майже 200 млн євро
Президент Фінляндії (ліворуч) ухвалив рішення передати нову допомогу Україні
фото: president.gov.ua/Офіс президента

Фінляндія передасть Україні нову військову допомогу майже на 200 млн євро

Президент Фінляндії Александер Стубб схвалив рішення про надання Україні нового пакета допомоги майже на 200 мільйонів євро. Про це повідомляє Міністерство оборони країни.

Рішення про новий пакет допомоги президент Фінляндії ухвалив 31 січня 2025 року на підставі пропозиції уряду. За оцінками, заміна засобів, що увійшли до цієї партії, обійдеться Фінляндії приблизно в 198 млн євро.

Це вже 27-ма партія військового обладнання для України. Загальна вартість фінського оборонного обладнання, яке Фінляндія вже надала Україні, на цей час становить 2,5 млрд євро.

«Цей пакет, вартістю майже 200 млн євро, розроблений у тісній співпраці з українцями. Ми надаємо саме ту підтримку, яка допоможе Україні захиститися в гострій ситуації на фронті», – заявив міністр оборони Антті Хяккянен.

Як зазначає оборонне відомство Фінляндії, з оперативних міркувань та з метою безпечної доставки допомоги, жодні деталі щодо точного змісту, способу та термінів не розголошуються. Водночас при наданні допомоги були враховані «як потреби України, так і ресурсна ситуація в Силах оборони».

Як повідомив президент Володимир Зеленський, Фінляндія готує черговий пакет військової допомоги Україні. Глава держави зазначив, що разом з президентом Фінляндії Александром Стуббом обговорили зміцнення обороноздатності України.

Нагадаємо, Швеція передає Україні найбільший пакет допомоги з 2022 року. Йдеться про приблизно $1,2 млрд. Пакет допомоги складається з восьми компонентів, найбільшим з яких є різноманітні закупівлі новітнього обладнання, переважно шведської та інших європейських оборонних галузей, для передачі Києву.

До слова, чеський уряд планує цього року організувати нову закупівлю боєприпасів для України.

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Теги: військова допомога війна Фінляндія Міноборони президент озброєння

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