Стало відомо, коли українці зможуть подати заяву про репарації за будь-які злочини РФ
Мінцифри планує запустити 45 категорій заяв про відшкодування збитків у першій половині 2025 року
З 2025 року українці зможуть подати заяву про репарації за будь-які злочини Російської Федерації. Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
Федоров зазначив, що Мінцифри планує запустити 45 категорій заяв про відшкодування збитків, завданих Росією, у першій половині 2025 року.
«Додамо заяви про репарації для тих, хто вимушено покинув дім, кому завдали шкоди життю та здоровʼю, у кого знищили автівки та інші види збитків», – заявив Федоров.
Інформацію про знищене житло почали збирати до реєстру у квітні 2024 року. Найбільше заяв отримали з Донецької, Харківської та Херсонської областей.
«Це важливий механізм, по суті, основа для майбутніх репарацій. Чим більше заяв, тим чіткіше розуміння світу про шкоду, якої завдала Росія Україні», – розповів міністр.
Найпоширеніші причини збитків для подання заяв:
- бойові дії у фронтовій або прифронтовій зоні;
- артилерійський обстріл;
- повітряна атака;
- окупація населеного пункту;
- руйнування Каховської ГЕС.
Нагадаємо, Росія має компенсувати Україні понад $486 млрд за завдані збитки. Наразі лідери G7 оцінюють законні шляхи, щоб стягнути з Москви ці гроші.
Як заявив російський опозиціонер Ілля Пономарьов, демократична Росія після падіння режиму Путіна виплатить репарації, покарає винних у воєнних злочинах і звільнить всі окуповані землі – не тільки України.
До слова, Рада Європи в Страсбурзі визнала знищення культурної спадщини в Україні під час повномасштабної війни з боку РФ як порушення норм міжнародного гуманітарного права. Як зазначила Рада, Конгрес місцевих і регіональних влад прийняв декларацію щодо руйнування української культурної спадщини.
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