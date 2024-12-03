Стало відомо, коли українці зможуть подати заяву про репарації за будь-які злочини РФ

Інформацію про знищене російськими військами житло почали збирати до реєстру у квітні 2024 року

Мінцифри планує запустити 45 категорій заяв про відшкодування збитків у першій половині 2025 року

З 2025 року українці зможуть подати заяву про репарації за будь-які злочини Російської Федерації. Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Федоров зазначив, що Мінцифри планує запустити 45 категорій заяв про відшкодування збитків, завданих Росією, у першій половині 2025 року.

«Додамо заяви про репарації для тих, хто вимушено покинув дім, кому завдали шкоди життю та здоровʼю, у кого знищили автівки та інші види збитків», – заявив Федоров.

Інформацію про знищене житло почали збирати до реєстру у квітні 2024 року. Найбільше заяв отримали з Донецької, Харківської та Херсонської областей.

«Це важливий механізм, по суті, основа для майбутніх репарацій. Чим більше заяв, тим чіткіше розуміння світу про шкоду, якої завдала Росія Україні», – розповів міністр.

Найпоширеніші причини збитків для подання заяв:

бойові дії у фронтовій або прифронтовій зоні;

артилерійський обстріл;

повітряна атака;

окупація населеного пункту;

руйнування Каховської ГЕС.

Нагадаємо, Росія має компенсувати Україні понад $486 млрд за завдані збитки. Наразі лідери G7 оцінюють законні шляхи, щоб стягнути з Москви ці гроші.

Як заявив російський опозиціонер Ілля Пономарьов, демократична Росія після падіння режиму Путіна виплатить репарації, покарає винних у воєнних злочинах і звільнить всі окуповані землі – не тільки України.

До слова, Рада Європи в Страсбурзі визнала знищення культурної спадщини в Україні під час повномасштабної війни з боку РФ як порушення норм міжнародного гуманітарного права. Як зазначила Рада, Конгрес місцевих і регіональних влад прийняв декларацію щодо руйнування української культурної спадщини.