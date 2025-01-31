Росія вивела північнокорейські війська з лінії фронту після великих втрат – NYT

Військові Північної Кореї відсутні на фронті близько двох тижнів

Після великих втрат на Курщині війська Північної Кореї було виведено з лінії фронту. Про це повідомляє The New York Times з посиланням на офіційних осіб України та США.

Джерела видання зазначають, що північнокорейських військ Сили оборони не помічали на фронті близько двох тижнів.

Раніше повідомлялося, що Північна Корея відправила до Росії близько 11 тисяч військ. Однак за три місяці боїв чисельність північнокорейських сил скоротилася вдвічі.

Українські військові описували війська КНДР як запеклих воїнів, але дезорганізація і відсутність згуртованості з російськими підрозділами швидко призвели до втрат серед них. Солдати КНДР просуваючись з невеликою кількістю бронетехніки та рідко зупинялися, щоб перегрупуватися або відступити.

The New York Times зазначає, що рішення вивести північнокорейські війська з лінії фронту може змінитися. За їх словами, цілком можливо, що солдати Північної Кореї можуть повернутися на поле бою після додаткового навчання або після того, як росіяни знайдуть нові способи їх розгортання, щоб уникнути таких великих втрат.

Нагадаємо, українська 22-га механізована бригада ліквідувала північнокорейського командира роти в Курській області, що дало можливість оцінити його спорядження. У північнокорейського військового виявили китайську рацію, гранати та два види зброї – автомат АК-12 і дробовик «Вепр-12» 12-го калібру. Експерти припускають, що настільки важке бойове навантаження стало можливим завдяки високим стандартам фізичної підготовки військових КНДР.

Як повідомлялося, 4 тис. із 12 тис. північнокорейських солдатів уже загинули на Курщині. Про це президент України Володимир Зеленський зауважив на Всесвітньому економічному форумі в Давосі.

Раніше президент України Володимир Зеленський показав нові кадри спілкування полонених північнокорейських солдатів зі слідчими Служби безпеки України. За словами полоненого, північнокорейські підрозділи на Курщині зазнають масштабних втрат, які навіть важко порахувати. Північнокореєць також заявив, що не знав де і проти кого воюватиме.

До слова, аналітики ISW вважають, що контингент північнокорейських військ чисельністю 12 тис. осіб, який зараз перебуває в Курській області, може бути вбитий або поранений у бою до середини квітня 2025 року. Так буде в разі, якщо солдати КНДР продовжать зазнавати високих втрат у майбутньому.